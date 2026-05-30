Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Công Phượng, Xuân Trường về lại V.League

  • Thứ bảy, 30/5/2026 18:23 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Xuân Trường, Công Phượng ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Long An, giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai thăng hạng V.League sớm một vòng đấu ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26.

Công Phượng tỏa sáng trong ngày Đồng Nai thăng hạng. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Chiều 30/5, CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức thăng hạng V.League 2026/27 sau chiến thắng 3-0 trước Long An trên sân nhà Bình Phước. Đội bóng giành được 50 điểm sau 21 trận, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm trong bối cảnh mùa bóng chỉ còn một vòng.

Hiệp 1 diễn ra cực kỳ khó khăn với ứng cử viên thăng hạng. HLV Nguyễn Việt Thắng phải ngồi trên khán đài chỉ đạo. Đối thủ Long An dưới sân chơi quyết tâm hơn bình thường. Tuy nhiên, diễn biến hiệp 2 trái ngược hoàn toàn, nhất là khi tiền đạo Nguyễn Công Phượng vào sân. Công Phượng góp dấu giày trong cả 3 bàn thắng và trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số.

Phút 49, Công Phượng đá phạt góc, khiến hậu vệ Long An để bóng chạm tay trong vùng cấm địa. Ngoại binh Alex Sandro thực hiện thành công quả phạt đền 11 m để mở tỷ số.

Cong Phuong anh 1

Đồng Nai sẽ chơi ở V.League mùa tới. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Phút 63, Công Phượng lại đá phạt góc thành pha kiến tạo cho Lương Xuân Trường ghi bàn. Đây là bàn đầu tiên của cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải này.

Cuối cùng, chân sút gốc Nghệ An cũng ghi bàn ở phút 65 sau khi tận dụng sai lầm của hậu vệ Long An. Đây là bàn thắng thứ 3 của anh trong mùa giải này sau 4 trận cho Trường Tươi Đồng Nai.

Chiến thắng 3-0 giúp Trường Tươi Đồng Nai thăng hạng V.League 2026/27 sớm một vòng. HLV Nguyễn Việt Thắng có lần thứ hai liên tiếp đưa một đội bóng Hạng Nhất lên V.League. Mùa giải trước đó, Việt Thắng đưa CLB Ninh Bình lên chơi V.League rồi mới chia tay.

Công Phượng lại toả sáng khi tuyển Việt Nam sắp hội quân

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng ghi bàn duy nhất, giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai đánh bại đội TP.HCM 1-0 ở vòng 20 giải Hạng nhất quốc gia 2025/26.

20:34 22/5/2026

Sau 4 tháng chấn thương, Công Phượng lập siêu phẩm

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng vừa có pha lập công đẹp mắt sau 4 tháng chấn thương, giúp Đồng Nai đánh bại Đại học Văn Hiến 3-0 ở vòng 19 giải Hạng nhất 2025/26 diễn ra tối 16/5.

22:10 16/5/2026

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Hằng

Công Phượng Đồng Nai Long An Công Phượng Lương Xuân Trường Công Phượng

  • Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    • Ngày sinh: 21/01/1995
    • Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    • Chiều cao: 1.68 m

    Facebook

  • Lương Xuân Trường

    Lương Xuân Trường

    Lương Xuân Trường là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam thuộc lứa Học viện HAGL-JMG. Năm 2015, Xuân Trường cùng lứa cầu thủ khóa 1 học viện HAGL – JMG được chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lên đá V.League 2015 trong màu áo câu lạc bộ HAGL. Ngày 28/12/2015, Xuân Trường chuyển sang thi đấu cho CLB Hàn Quốc Incheon United, đội đang thi đấu tại K League Classic, theo diện cho mượn trong 2 năm, với mức phí chuyển nhượng được cho là khoảng 300.000 USD/năm. Vào 21/12/2016, Xuân Trường chuyển từ Incheon United sang Gangwon FC dưới dạng hợp đồng cho mượn thời hạn 1 năm. Tuy nhiên trong năm 2017, Xuân Trường cũng chỉ được đá 3 trận ở Gangwon United, với thời gian 152 phút.

    Bạn có biết: Bàn thắng quốc tế đầu tiên của Xuân Trường ghi cho ĐT Việt Nam vào lưới CHDCND Triều Tiên ngày 16/10/2016 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).

    • Ngày sinh: 28/04/1995
    • Chiều cao: 1.78 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Đọc tiếp

Arne Slot roi Liverpool hinh anh

Arne Slot rời Liverpool

40 phút trước 18:18 30/5/2026

0

Ngày 30/5, HLV Arne Slot và Liverpool đi đến quyết định chia tay ngay lập tức sau cuộc đánh giá tổng kết mùa giải 2025/26.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý