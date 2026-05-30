Công Phượng, Xuân Trường về lại V.League

Xuân Trường, Công Phượng ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Long An, giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai thăng hạng V.League sớm một vòng đấu ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26.

Công Phượng tỏa sáng trong ngày Đồng Nai thăng hạng. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Chiều 30/5, CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức thăng hạng V.League 2026/27 sau chiến thắng 3-0 trước Long An trên sân nhà Bình Phước. Đội bóng giành được 50 điểm sau 21 trận, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm trong bối cảnh mùa bóng chỉ còn một vòng.

Hiệp 1 diễn ra cực kỳ khó khăn với ứng cử viên thăng hạng. HLV Nguyễn Việt Thắng phải ngồi trên khán đài chỉ đạo. Đối thủ Long An dưới sân chơi quyết tâm hơn bình thường. Tuy nhiên, diễn biến hiệp 2 trái ngược hoàn toàn, nhất là khi tiền đạo Nguyễn Công Phượng vào sân. Công Phượng góp dấu giày trong cả 3 bàn thắng và trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số.

Phút 49, Công Phượng đá phạt góc, khiến hậu vệ Long An để bóng chạm tay trong vùng cấm địa. Ngoại binh Alex Sandro thực hiện thành công quả phạt đền 11 m để mở tỷ số.

Đồng Nai sẽ chơi ở V.League mùa tới. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Phút 63, Công Phượng lại đá phạt góc thành pha kiến tạo cho Lương Xuân Trường ghi bàn. Đây là bàn đầu tiên của cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải này.

Cuối cùng, chân sút gốc Nghệ An cũng ghi bàn ở phút 65 sau khi tận dụng sai lầm của hậu vệ Long An. Đây là bàn thắng thứ 3 của anh trong mùa giải này sau 4 trận cho Trường Tươi Đồng Nai.

Chiến thắng 3-0 giúp Trường Tươi Đồng Nai thăng hạng V.League 2026/27 sớm một vòng. HLV Nguyễn Việt Thắng có lần thứ hai liên tiếp đưa một đội bóng Hạng Nhất lên V.League. Mùa giải trước đó, Việt Thắng đưa CLB Ninh Bình lên chơi V.League rồi mới chia tay.