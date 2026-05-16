Sau 4 tháng chấn thương, Công Phượng lập siêu phẩm

  • Thứ bảy, 16/5/2026 22:10 (GMT+7)
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng vừa có pha lập công đẹp mắt sau 4 tháng chấn thương, giúp Đồng Nai đánh bại Đại học Văn Hiến 3-0 ở vòng 19 giải Hạng nhất 2025/26 diễn ra tối 16/5.

Công Phượng lập siêu phẩm trong chiến thắng 3-0 của Đông Nai ở vòng 19 giải hạng nhất 2025/26. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai FC.

Phút 86, khi Đồng Nai đang dẫn trước ĐH Văn Hiến với tỷ số 2-0, tiền đạo Nguyễn Công Phượng để lại dấu ấn ngay sau khi vào sân bằng cú đá phạt đẳng cấp. Bóng găm thẳng vào lưới, giúp đội nhà ấn định chiến thắng 3-0. Đây cũng là bàn thắng đánh dấu màn trở lại đầy ấn tượng của tiền đạo sinh năm 1995.

Kể từ cuối mùa giải 2024/25, Công Phượng dính chấn thương liên tục. Gần nhất, anh dính chấn thương trong trận đấu với Khánh Hòa ở vòng 8. Gặp ĐH Văn Hiến ở vòng 19 là trận đầu tiên của anh sau gần 4 tháng vắng mặt. Việc lập tức ghi bàn ngay khi trở lại cho thấy đẳng cấp và cảm giác bóng vẫn được duy trì, đồng thời mang đến tín hiệu tích cực cho Đồng Nai trong giai đoạn nước rút.

Trước đó, các học trò của HLV Nguyễn Việt Thắng đã sớm tạo lợi thế ngay từ những phút đầu. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc cất lên, tiền vệ Minh Vương đã mở tỷ số bằng tình huống dứt điểm gọn gàng, giúp Đồng Nai nhập cuộc hứng khởi. Đến phút 58, Dương Văn Khoa tận dụng cơ hội để nhân đôi cách biệt.

Chiến thắng này giúp Đồng Nai tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu bảng với 44 điểm sau 19 trận, tạo khoảng cách 5 điểm so với Bắc Ninh ở vị trí thứ hai. Trong bối cảnh giải hạng Hạng nhất 2025/26 chỉ còn 3 vòng đấu, Công Phượng và các đồng đội đang tiến rất gần đến chức vô địch cùng tấm vé thăng hạng lên V.League mùa tới.

BXH hạng nhất sau loạt trận ngày 16/5.

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    • Ngày sinh: 21/01/1995
    • Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    • Chiều cao: 1.68 m

10:30 23/2/2026

17:46 22/3/2026

