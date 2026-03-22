Công Phượng nghỉ hết mùa

Chấn thương rách sụn buộc Công Phượng phải chia tay sớm mùa giải 2025/26, để lại khoảng trống đáng kể trên hàng công CLB Đồng Nai.

Công Phượng sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở mùa giải 2025/26 sau khi được xác định dính chấn thương rách sụn.

Công Phượng sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở mùa giải 2025/26 sau khi được xác định dính chấn thương rách sụn. Thông tin này khiến CLB Đồng Nai chịu tổn thất lớn, trong bối cảnh giải hạng Nhất vẫn còn nhiều vòng đấu phía trước.

Ban đầu, chấn thương của tiền đạo sinh năm 1995 được đánh giá không quá nghiêm trọng. Anh được kỳ vọng chỉ cần nghỉ ngắn hạn trước khi trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị, tình trạng không có nhiều tiến triển. Việc tập luyện cũng không đạt như mong đợi, buộc Công Phượng phải đi tái khám.

Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị rách sụn. Dù không cần phẫu thuật, chấn thương này vẫn đòi hỏi thời gian hồi phục dài. Điều đó đồng nghĩa với việc Công Phượng phải nói lời chia tay mùa giải, khi giải hạng Nhất mới chỉ đi qua vòng 12 và vẫn còn 10 vòng đấu phía trước.

Mùa này, Công Phượng mới chỉ thi đấu một hiệp trong trận gặp Khánh Hòa ở vòng 8. Dù thời gian ra sân rất hạn chế, anh vẫn kịp ghi một bàn thắng. Đây cũng là dấu ấn hiếm hoi của tiền đạo này trước khi dính chấn thương.

Sự vắng mặt của Công Phượng rõ ràng là tổn thất đáng kể với Đồng Nai. Anh được xem là nhân tố có khả năng tạo đột biến và ảnh hưởng lớn đến lối chơi của đội bóng. Việc không thể đóng góp trong phần lớn mùa giải khiến hàng công Đồng Nai mất đi một phương án quan trọng.