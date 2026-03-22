Công Phượng nghỉ hết mùa

  • Chủ nhật, 22/3/2026 17:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chấn thương rách sụn buộc Công Phượng phải chia tay sớm mùa giải 2025/26, để lại khoảng trống đáng kể trên hàng công CLB Đồng Nai.

Công Phượng sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở mùa giải 2025/26 sau khi được xác định dính chấn thương rách sụn.

Công Phượng sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở mùa giải 2025/26 sau khi được xác định dính chấn thương rách sụn. Thông tin này khiến CLB Đồng Nai chịu tổn thất lớn, trong bối cảnh giải hạng Nhất vẫn còn nhiều vòng đấu phía trước.

Ban đầu, chấn thương của tiền đạo sinh năm 1995 được đánh giá không quá nghiêm trọng. Anh được kỳ vọng chỉ cần nghỉ ngắn hạn trước khi trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị, tình trạng không có nhiều tiến triển. Việc tập luyện cũng không đạt như mong đợi, buộc Công Phượng phải đi tái khám.

Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị rách sụn. Dù không cần phẫu thuật, chấn thương này vẫn đòi hỏi thời gian hồi phục dài. Điều đó đồng nghĩa với việc Công Phượng phải nói lời chia tay mùa giải, khi giải hạng Nhất mới chỉ đi qua vòng 12 và vẫn còn 10 vòng đấu phía trước.

Mùa này, Công Phượng mới chỉ thi đấu một hiệp trong trận gặp Khánh Hòa ở vòng 8. Dù thời gian ra sân rất hạn chế, anh vẫn kịp ghi một bàn thắng. Đây cũng là dấu ấn hiếm hoi của tiền đạo này trước khi dính chấn thương.

Sự vắng mặt của Công Phượng rõ ràng là tổn thất đáng kể với Đồng Nai. Anh được xem là nhân tố có khả năng tạo đột biến và ảnh hưởng lớn đến lối chơi của đội bóng. Việc không thể đóng góp trong phần lớn mùa giải khiến hàng công Đồng Nai mất đi một phương án quan trọng.

Đào Trần

Công Phượng Đồng Nai Công Phượng CLB Đồng Nai CLB Công an TP.HCM Sụn Hạng Nhất Minh Vương

  • Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    • Ngày sinh: 21/01/1995
    • Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    • Chiều cao: 1.68 m

Công Phượng không được tính bàn thắng

20:01 31/1/2026

Tối 31/1, Nguyễn Công Phượng đá chính trận đầu tiên ở mùa giải này khi CLB Đồng Nai thắng Khánh Hòa với tỷ số 3-1 thuộc vòng 8 V.League 2.

Công Phượng hiện tại

09:47 22/1/2026

Nguyễn Công Phượng đón sinh nhật tuổi 31 với mục tiêu hướng tới những thành công mới trên chặng đường sự nghiệp.

Công Phượng lập cú đúp

18:36 10/1/2026

Chiều 10/1, Nguyễn Công Phượng lại tỏa sáng giúp CLB Đồng Nai duy trì phong độ ấn tượng khi thắng CLB TP.HCM với tỷ số 3-1.

