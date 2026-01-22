Công Phượng hiện tại

Nguyễn Công Phượng đón sinh nhật tuổi 31 với mục tiêu hướng tới những thành công mới trên chặng đường sự nghiệp.

Bài đăng mừng tuổi mới của Công Phượng.

Trên trang cá nhân, tiền đạo sinh năm 1995 chia sẻ thông điệp ngắn gọn nhưng giàu suy ngẫm: "Luôn trân trọng từng khoảnh khắc, vì mỗi khoảnh khắc là một kỷ niệm và ý nghĩa tuyệt vời. Cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp ở phía trước".

Dòng trạng thái được đăng kèm loạt hình ảnh ghi lại hành trình từ thuở thiếu niên đến hiện tại, nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận và lời chúc từ người hâm mộ.

Công Phượng từng là biểu tượng của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Anh góp mặt trong những cột mốc đáng nhớ như ngôi Á quân U23 châu Á 2018, chức vô địch AFF Cup 2018 và hành trình vào tứ kết Asian Cup 2019.

Tuy nhiên, sau những năm tháng rực rỡ ở tuyển quốc gia và CLB HAGL, sự nghiệp của Công Phượng gặp nhiều thử thách với những chuyến xuất ngoại không thành công. Hiện tại, chân sút sinh năm 1995 khoác áo CLB Đồng Nai ở giải hạng nhất quốc gia.

Từ đầu mùa, Công Phượng chưa ra sân phút nào do chấn thương. Dù vậy, anh đã hồi phục và có màn chạy đà hoàn hảo trước khi tái xuất thi đấu. Bằng chứng là Công Phượng liên tục ghi bàn và kiến tạo ở những trận giao hữu gần đây của CLB Đồng Nai, cho thấy thể trạng và cảm giác bóng khá tốt.

Sự trở lại của Công Phượng hứa hẹn tiếp thêm sức mạnh cho CLB Đồng Nai trong cuộc đua thăng hạng. Sau 7 vòng đấu, đội bóng này dẫn đầu V.League 2 với 17 điểm.