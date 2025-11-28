Tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở lại thăm Học viện HAGL, nơi anh gắn bó suốt nhiều năm và tạo dựng tên tuổi.

Hình ảnh do Công Phượng đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, Công Phượng chia sẻ loạt hình ảnh tại đại bản doanh HAGL cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Cuối mùa hoa dã quỳ ở Gia Lai". Bài đăng nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt tương tác từ người hâm mộ.

Bên dưới bài đăng, hầu hết cổ động viên đều hy vọng Công Phượng có thể trở về HAGL với tư cách cầu thủ của đội trong tương lai gần. Một số người hâm mộ khẳng định cảm thấy nhớ những bước chạy của anh trong màu áo đội bóng phố núi.

Công phượng trở lại HAGL thời điểm mùa giải 2025/26 đang tạm nghỉ để nhường chỗ cho SEA Games 33. Trong loạt ảnh, có thể thấy bầu không khí quen thuộc của Học viện với những cầu thủ trẻ đang tập luyện. Chân sút xứ Nghệ dành thời gian giao lưu, trò chuyện, chụp ảnh cùng ban huấn luyện đội bóng phố núi cũng như động viên các đàn em.

Chuyến thăm học viện lần này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân đối với Công Phượng. Đây còn là sự kết nối giữa một biểu tượng bóng đá Việt Nam với nơi nuôi dưỡng đam mê của anh. Người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là bước đệm để tiền đạo 30 tuổi sớm tái xuất trên sân cỏ trong thời gian tới.

Mùa giải này, Công Phượng dính chấn thương và chưa thể góp mặt trong bất kỳ trận đấu nào của Bình Phước ở giải hạng Nhất. Tuy vậy, anh đã có thể tập luyện trở lại trong những buổi tập vừa qua và "nuốt trọn" giáo án mà HLV Nguyễn Việt Thắng đưa ra.

