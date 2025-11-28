Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Công Phượng trở lại HAGL

  • Thứ sáu, 28/11/2025 18:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở lại thăm Học viện HAGL, nơi anh gắn bó suốt nhiều năm và tạo dựng tên tuổi.

Cong Phuong anh 1

Hình ảnh do Công Phượng đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, Công Phượng chia sẻ loạt hình ảnh tại đại bản doanh HAGL cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Cuối mùa hoa dã quỳ ở Gia Lai". Bài đăng nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt tương tác từ người hâm mộ.

Bên dưới bài đăng, hầu hết cổ động viên đều hy vọng Công Phượng có thể trở về HAGL với tư cách cầu thủ của đội trong tương lai gần. Một số người hâm mộ khẳng định cảm thấy nhớ những bước chạy của anh trong màu áo đội bóng phố núi.

Công phượng trở lại HAGL thời điểm mùa giải 2025/26 đang tạm nghỉ để nhường chỗ cho SEA Games 33. Trong loạt ảnh, có thể thấy bầu không khí quen thuộc của Học viện với những cầu thủ trẻ đang tập luyện. Chân sút xứ Nghệ dành thời gian giao lưu, trò chuyện, chụp ảnh cùng ban huấn luyện đội bóng phố núi cũng như động viên các đàn em.

Chuyến thăm học viện lần này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân đối với Công Phượng. Đây còn là sự kết nối giữa một biểu tượng bóng đá Việt Nam với nơi nuôi dưỡng đam mê của anh. Người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là bước đệm để tiền đạo 30 tuổi sớm tái xuất trên sân cỏ trong thời gian tới.

Mùa giải này, Công Phượng dính chấn thương và chưa thể góp mặt trong bất kỳ trận đấu nào của Bình Phước ở giải hạng Nhất. Tuy vậy, anh đã có thể tập luyện trở lại trong những buổi tập vừa qua và "nuốt trọn" giáo án mà HLV Nguyễn Việt Thắng đưa ra.

Siêu phẩm đá phạt của Công Phượng Ở trận gặp Hòa Bình tối 20/4, Nguyễn Công Phượng khiến sân Bình Phước bùng nổ với bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1 ghi từ chấm đá phạt phút 90+2.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Đội bóng của Công Phượng vào tứ kết Cúp Quốc gia

Tối 22/11, Trường Tươi Đồng Nai trở thành cái tên thứ hai góp mặt ở tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26 sau chiến thắng 2-0 trước CLB Hà Tĩnh.

20:02 22/11/2025

Mai Hoa

  • Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    • Ngày sinh: 21/01/1995
    • Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    • Chiều cao: 1.68 m

    Facebook

Đọc tiếp

