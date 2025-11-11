Công Phượng lại gây bão

Công Phượng một lần nữa gây bão trên mạng xã hội sau khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy dễ thương.

Hình ảnh Công Phượng tặng dừa cho chủ quán ăn được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp ảnh màn hình.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh đáng yêu về tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Một cô gái ở Đồng Nai (trước thuộc Đồng Xoài, Bình Phước) kể lại rằng cầu thủ của Đồng Nai ghé quán ăn sáng của gia đình cô. Sau bữa ăn, Công Phượng bất ngờ tặng lại bố mẹ cô một buồng dừa như lời cảm ơn. Hành động của chân sút người Nghệ An khiến bố mẹ cô gái bất ngờ nhưng rất vui vẻ. Sau cuộc trò chuyện ngắn, Công Phượng rời đi.

Công Phượng vốn là người kín tiếng và rất hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội. Chính vì vậy, hình ảnh đời thường hiếm hoi này của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến nhiều người thích thú. Bức ảnh giản dị nhưng chân thật ấy vẫn đang được chia sẻ rộng rãi, cho thấy sức hút đặc biệt của tiền đạo xứ Nghệ dù anh không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông.

Hiện tại, Công Phượng vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương gặp phải trước khi mùa giải mới khởi tranh. Từ đầu mùa, anh chưa ra sân trận nào cho Đồng Nai. Cách đây ít ngày, cầu thủ sinh năm 1995 trở lại sân tập, thực hiện các bài tập nhẹ dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ y tế. Dù vậy, thời điểm anh tái xuất chính thức vẫn chưa được xác định.

Theo một số nguồn tin, Công Phượng sẽ sang Singapore để kiểm tra chuyên sâu hơn về chấn thương. Nếu kết quả tích cực, anh có thể trở lại tập luyện với cường độ cao trong khoảng hai tháng tới. Trong khi đó, Đồng Nai vẫn duy trì phong độ ấn tượng với 17 điểm sau 7 vòng đấu, dẫn đầu bảng xếp hạng và hơn đội xếp thứ hai Khánh Hòa đúng 1 điểm.