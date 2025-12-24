Bến đỗ bất ngờ mở ra với Balotelli

Tiền đạo người Italy có cơ hội trở lại với bóng đá đỉnh cao sau quãng thời gian thất nghiệp.

Balotelli chưa có bến đỗ.

Theo Fichajes, Al-Ettifaq sẵn sàng chiêu mộ Mario Balotelli và trao cho anh bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028. Đây có thể trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của cầu thủ này, khi anh có lần đầu tiên rời môi trường bóng đá châu Âu.

Hiện tại, "trai hư" chưa có bến đỗ sau khi bị Genoa chấm dứt hợp đồng. Tiền đạo này từng thi đấu dưới quyền Vieira tại Nice trước khi chuyển đến Genoa vào tháng 10/2024. Khi đó, HLV Gilardino của Genoa là người trực tiếp chiêu mộ Balotelli, nhưng khi Vieira ngồi vào ghế nóng của CLB thay người tiền nhiệm, cựu tuyển thủ Pháp gạch tên "Super Mario".

Genoa nghe Vieira, chấm dứt hợp đồng sớm với Balotelli. Trong thời gian làm việc chung tại Pháp, Vieira từng nhận xét rằng tư duy của Balotelli "không phù hợp với môn thể thao đồng đội" và "rất khó để làm việc với cậu ấy".

Đến khi Vieira bị Genoa sa thải, Balotelli công khai bày tỏ sự vui mừng. Cựu tuyển thủ Italy viết: "Nghiệp quật rồi đấy. Chúa thấy hết mọi thứ và sẽ lo phần còn lại. Giờ đây Genoa có thể tập trung vào những người thực sự yêu mến môi trường, cổ động viên và huy hiệu câu lạc bộ, những người tin tưởng sâu sắc rằng Genoa xứng đáng ở vị thế cao nhất."