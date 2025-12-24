Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bến đỗ bất ngờ mở ra với Balotelli

  • Thứ tư, 24/12/2025 08:20 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tiền đạo người Italy có cơ hội trở lại với bóng đá đỉnh cao sau quãng thời gian thất nghiệp.

Balotelli chưa có bến đỗ.

Theo Fichajes, Al-Ettifaq sẵn sàng chiêu mộ Mario Balotelli và trao cho anh bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028. Đây có thể trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của cầu thủ này, khi anh có lần đầu tiên rời môi trường bóng đá châu Âu.

Hiện tại, "trai hư" chưa có bến đỗ sau khi bị Genoa chấm dứt hợp đồng. Tiền đạo này từng thi đấu dưới quyền Vieira tại Nice trước khi chuyển đến Genoa vào tháng 10/2024. Khi đó, HLV Gilardino của Genoa là người trực tiếp chiêu mộ Balotelli, nhưng khi Vieira ngồi vào ghế nóng của CLB thay người tiền nhiệm, cựu tuyển thủ Pháp gạch tên "Super Mario".

Genoa nghe Vieira, chấm dứt hợp đồng sớm với Balotelli. Trong thời gian làm việc chung tại Pháp, Vieira từng nhận xét rằng tư duy của Balotelli "không phù hợp với môn thể thao đồng đội" và "rất khó để làm việc với cậu ấy".

Đến khi Vieira bị Genoa sa thải, Balotelli công khai bày tỏ sự vui mừng. Cựu tuyển thủ Italy viết: "Nghiệp quật rồi đấy. Chúa thấy hết mọi thứ và sẽ lo phần còn lại. Giờ đây Genoa có thể tập trung vào những người thực sự yêu mến môi trường, cổ động viên và huy hiệu câu lạc bộ, những người tin tưởng sâu sắc rằng Genoa xứng đáng ở vị thế cao nhất."

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Real Madrid nhắm 'tiền vệ 0 đồng'

Real Madrid được cho là đang tiến rất gần tới chữ ký của tiền vệ Ruben Neves, người đang khoác áo Al Hilal ở Saudi Arabia.

4 giờ trước

Duy Anh

Balotelli Balotelli Serie A Saudi Arabia

Đọc tiếp

Vi sao Hojlund hop Serie A hon Premier League hinh anh

Vì sao Hojlund hợp Serie A hơn Premier League

46 phút trước 10:10 24/12/2025

0

Một chiếc cúp, một dòng chú thích sáu chữ và rất nhiều dư âm. Rasmus Hojlund đang tìm lại chính mình ở Napoli, còn MU buộc phải nhìn lại cách họ dùng tiền đạo trẻ này.

Rodrygo tu choi Pep hinh anh

Rodrygo từ chối Pep

2 giờ trước 09:23 24/12/2025

0

Man City đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ tiền đạo Rodrygo Goes, nhưng chân sút người Brazil muốn ở lại Real Madrid.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý