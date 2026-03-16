Chelsea bị phạt số tiền kỷ lục

Chelsea nhận án phạt nặng từ Premier League sau cuộc điều tra kéo dài liên quan đến các khoản thanh toán bí mật trong giai đoạn đội bóng thuộc quyền sở hữu của Roman Abramovich.

Chelsea bị phát hiện nhiều sai phạm dưới thời Abramovich.

Theo quyết định từ Premier League, Chelsea bị phạt 10,75 triệu bảng vì những khoản chi không minh bạch cho các bên trung gian và cá nhân liên quan đến hoạt động chuyển nhượng trong giai đoạn 2011-2018. Theo Daily Mail, đây là số tiền phạt cao nhất lịch sử giải Ngoại Hạng Anh vì vi phạm các quy định chuyển nhượng.

Đội bóng thành London còn phải chịu lệnh cấm chuyển nhượng trong vòng 1 năm, tuy nhiên hình phạt này được treo trong thời hạn 2 năm. Nếu Chelsea tiếp tục vi phạm các quy định tài chính trong thời gian này, lệnh cấm sẽ lập tức có hiệu lực.

Ngoài ra, học viện của CLB thành London cũng bị áp dụng lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới trong 9 tháng, khiến kế hoạch phát triển lực lượng trẻ của đội bóng chịu ảnh hưởng đáng kể.

Những sai phạm được phát hiện khi nhóm chủ sở hữu người Mỹ tiếp quản Chelsea năm 2022 và tiến hành rà soát lại toàn bộ hồ sơ tài chính. Trong quá trình thẩm định, ban lãnh đạo mới phát hiện nhiều khoản thanh toán đáng ngờ liên quan đến các thương vụ chuyển nhượng trước đây. Sau đó, CLB chủ động báo cáo vụ việc với FA, Premier League và UEFA.

Cuộc điều tra cho thấy có ít nhất 6 khoản thanh toán lớn được chuyển tới các công ty trung gian liên quan đến một số thương vụ, nhưng không xuất hiện trong các báo cáo tài chính mà Chelsea gửi cho các cơ quan quản lý bóng đá. Một số hợp đồng được cho là nằm trong diện bị rà soát gồm Eden Hazard, Samuel Eto'o và Andreas Christensen.

Án phạt mới nhất được xem là cú đòn mạnh giáng vào Chelsea, trong bối cảnh đội bóng đang nỗ lực tái thiết lực lượng và ổn định tài chính sau nhiều biến động ở thượng tầng.

