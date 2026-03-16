Bác sĩ từng khiến Mourinho nổi giận giờ ra sao?

Một lần lao vào sân chữa trị cho Eden Hazard năm 2015 biến bác sĩ Eva Carneiro thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng lớn tại Chelsea và mở ra chuỗi tranh cãi kéo dài cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Eva Carneiro (phải) từng là bác sĩ của Chesea.

Tháng 8/2015, bóng đá Anh chấn động khi một tình huống y tế bình thường trên sân lại biến thành cuộc đối đầu công khai giữa HLV Jose Mourinho và bác sĩ của Chelsea, Eva Carneiro. Sự việc xảy ra khi Carneiro cùng đội ngũ y tế chạy vào sân để chăm sóc Eden Hazard, người vừa bị đau ở cuối trận.

Theo quy định, khi nhân viên y tế vào sân, cầu thủ phải rời sân tạm thời để điều trị, đồng nghĩa đội bóng sẽ thi đấu thiếu người trong vài khoảnh khắc. Điều này khiến Mourinho nổi giận ngay bên đường biên.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng đội ngũ y tế hành động thiếu hợp lý và khiến Chelsea mất lợi thế nhân sự ở thời điểm nhạy cảm.

Hình ảnh Mourinho bực bội với các bác sĩ nhanh chóng lan rộng trên truyền thông. Vụ việc không dừng lại ở một khoảnh khắc nóng nảy. Chỉ ít ngày sau, Eva Carneiro bị loại khỏi khu vực băng ghế huấn luyện và không còn thực hiện nhiệm vụ như trước trong đội ngũ y tế của đội bóng.

Quyết định này tạo ra làn sóng tranh luận lớn. Nhiều ý kiến cho rằng Carneiro chỉ làm đúng nhiệm vụ của một bác sĩ khi cầu thủ cần chăm sóc y tế. Ngược lại, Mourinho bảo vệ quan điểm rằng đội ngũ y tế cần hiểu bối cảnh trận đấu trước khi vào sân.

Cuộc xung đột nhanh chóng leo thang thành một vụ việc pháp lý. Eva Carneiro rời Chelsea và khởi kiện liên quan đến tranh chấp với CLB, biến câu chuyện nội bộ thành một trong những vụ bê bối lớn nhất của bóng đá Anh năm đó.

Không chỉ dừng ở sân cỏ, đời tư của Carneiro cũng bị kéo vào vòng xoáy truyền thông. Trong thời gian bê bối diễn ra, một người bạn trai cũ của cô đưa ra những lời buộc tội gây tranh cãi. Người này nói rằng cô “là một người phụ nữ rất lẳng lơ” và khẳng định cô từng thừa nhận đã có quan hệ với các cầu thủ Chelsea.

Những phát ngôn này khiến câu chuyện càng trở nên ồn ào. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc khai thác đời tư của Carneiro chỉ làm lệch hướng cuộc tranh luận vốn xuất phát từ vấn đề chuyên môn và cách ứng xử trong bóng đá.

Sau thời gian đầy sóng gió, Eva Carneiro dần ổn định lại cuộc sống và sự nghiệp. Cô mở một phòng khám riêng tại London, tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực y học thể thao.

Không lâu sau đó, Carneiro trở lại với môi trường bóng đá khi đảm nhận vai trò quản lý tại Lewes FC. Công việc này giúp cô duy trì mối liên hệ với môn thể thao từng đưa mình đến ánh đèn truyền thông.

Từ một quyết định y tế trên sân cỏ, câu chuyện của Eva Carneiro đã trở thành biểu tượng cho những căng thẳng có thể bùng phát trong bóng đá đỉnh cao. Và hơn một thập kỷ sau, vụ việc ấy vẫn được nhắc lại như một trong những tranh cãi đáng nhớ nhất tại Chelsea.