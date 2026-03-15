Chelsea chìm trong thất vọng

Bàn thắng sớm của Anthony Gordon khiến Chelsea trắng tay trên sân nhà, dù đội bóng London tạo ra nhiều sức ép trong phần lớn thời gian trận đấu.

Chelsea để thua Newcastle 0-1 trong trận đấu không có nhiều cơ hội rõ ràng nhưng lại được quyết định bởi một khoảnh khắc sắc bén của đội khách. Anthony Gordon là người ghi bàn duy nhất, giúp Newcastle rời London với 3 điểm quan trọng.

Chelsea nhập cuộc khá tốt và sớm tạo sức ép lên khung thành đối thủ. Ngay những phút đầu, Wesley Fofana suýt mở tỷ số khi đánh đầu sau một quả phạt góc, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Chelsea thua liên tiếp ở cả Champions League lẫn Premier League.

Không lâu sau, Cole Palmer cũng có cơ hội đáng chú ý. Tiền vệ người Anh tung cú sút chéo góc trong vòng cấm, nhưng bóng lại đi ra ngoài.

Trong lúc Chelsea đang kiểm soát thế trận, Newcastle bất ngờ có bàn thắng. Phút 18, Tino Livramento bứt tốc bên cánh phải rồi chuyền bóng vào vòng cấm. Joe Willock đối mặt thủ môn Robert Sanchez nhưng không dứt điểm mà chuyền ngang cho Anthony Gordon. Cầu thủ này dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Newcastle.

Bị dẫn bàn, Chelsea buộc phải dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Newcastle tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ và không cho đội chủ nhà nhiều khoảng trống.

Sang hiệp hai, HLV Liam Rosenior tăng cường hàng công khi đưa Liam Delap vào sân. Tiền đạo này nhanh chóng tạo ra tình huống nguy hiểm với cú sút buộc thủ môn Aaron Ramsdale phải trổ tài cứu thua.

Trong phần còn lại của trận đấu, Chelsea tiếp tục gây sức ép. Joao Pedro, Trevoh Chalobah và Delap đều có cơ hội, nhưng các pha dứt điểm cuối cùng thiếu chính xác.

Tình huống đáng tiếc nhất của Chelsea đến ở những phút bù giờ. Từ quả đá phạt cách khung thành hơn 30 mét, đội trưởng Reece James tung cú sút rất mạnh. Bóng vượt qua hàng rào nhưng lại dội cột dọc, khiến các cổ động viên chủ nhà tiếc nuối.

Thất bại này khiến Chelsea gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Nếu MU và Aston Villa cùng thắng ở vòng đấu này, khoảng cách giữa “The Blues” với nhóm cạnh tranh có thể bị nới rộng lên 6 điểm.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD