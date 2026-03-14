Owen: 'Arsenal không phải đội mạnh nhất Premier League'

Cựu danh thủ Michael Owen khẳng định Liverpool vẫn là đội mạnh nhất Premier League, đồng thời cho rằng Arsenal thậm chí chưa tiệm cận đẳng cấp của đối thủ mùa trước.

Arsenal đang dẫn đầu Premier League.

Phát biểu trên trên BBC, Owen khẳng định Liverpool mới là đội sở hữu đẳng cấp cao nhất nếu xét theo phong độ tốt nhất của từng CLB. Hiện tại, Liverpool của HLV Arne Slot chỉ đứng thứ 6 và kém Arsenal tới 19 điểm. Đây là khoảng cách rất lớn nếu so với mùa giải trước, khi đội chủ sân Anfield lên ngôi vô địch Premier League.

Dù vậy, Owen cho rằng bảng xếp hạng không phản ánh hoàn toàn sức mạnh thực sự của Liverpool. "Cá nhân tôi nghĩ Lverpool là đội mạnh nhất Premier League", Owen nói, "Mọi người có thể cười vì họ đang đứng thứ 6. Nhưng mùa trước Liverpool thống trị giải đấu. Mùa này họ chỉ đơn giản chưa đạt phong độ tốt".

Chủ nhân Quả bóng vàng 2001 nhấn mạnh rằng nếu mọi đội bóng đều chơi với phong độ cao nhất, Liverpool là tập thể rất đáng gờm.

Owen cũng thừa nhận ông cảm thấy thất vọng khi chứng kiến Liverpool sa sút mùa này. Điều đó càng khó hiểu khi đội bóng bổ sung nhiều ngôi sao chất lượng như Alexander Isak, Hugo Ekitike và Florian Wirtz vào đội hình.

Theo Owen, vấn đề của Liverpool nằm ở sự thiếu ổn định chứ không phải chất lượng đội hình. Ông tin rằng đội bóng vùng Merseyside hoàn toàn có thể trở lại đỉnh cao trong thời gian tới.

Về phía Arsenal, Owen cho rằng đội bóng của Arteta khả năng sẽ giành chức vô địch mùa này. Tuy nhiên, ông không tin "Pháo thủ" đạt đến đẳng cấp mà Liverpool từng thể hiện ở mùa giải trước.

Những nhận định này tiếp tục thổi bùng tranh luận về phong cách chơi của Arsenal, đội bóng thời gian gần đây bị chỉ trích vì phụ thuộc nhiều vào các tình huống cố định.

