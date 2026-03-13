Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal ra quyết định với Rice

  • Thứ bảy, 14/3/2026 00:01 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Arsenal bắt đầu đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền vệ Declan Rice, trong bối cảnh ban lãnh đạo muốn giữ chân ngôi sao người Anh lâu dài.

Rice có thể hưởng mức lương chạm mốc 300.000 bảng mỗi tuần.

Theo BBC Sport, bản hợp đồng mới sẽ giúp Rice trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại sân Emirates. Hiện tại, tiền vệ 27 tuổi còn 2 năm hợp đồng, kèm tùy chọn gia hạn một năm. Tuy nhiên, Arsenal muốn anh cam kết gắn bó lâu dài trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Rice gia nhập Arsenal từ West Ham vào hè 2023 với mức phí kỷ lục 105 triệu bảng. Bản hợp đồng khi đó giúp anh nhận mức lương khoảng 240.000 bảng mỗi tuần, song đội bóng thành London cân nhắc nâng đãi ngộ để giữ chân trụ cột quan trọng ở tuyến giữa.

Kể từ khi cập bến Emirates, Rice nhanh chóng trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu châu Âu. Anh có hơn 100 lần ra sân tại Premier League cho Arsenal, ghi 15 bàn thắng và đóng vai trò then chốt trong hệ thống chiến thuật của HLV Mikel Arteta.

Hiện Arsenal dẫn đầu Premier League, hơn Man City 7 điểm dù đối thủ còn một trận chưa đấu. Đội bóng thành London đặt mục tiêu giành chức vô địch quốc gia đầu tiên kể từ năm 2004. Trong bối cảnh đó, việc giữ chân Rice bằng hợp đồng hậu hĩnh được xem là bước đi quan trọng cho tham vọng lâu dài.

Hơn một năm qua, Arsenal liên tục gia hạn với nhiều trụ cột nhằm duy trì bộ khung ổn định. Gần nhất, Bukayo Saka ký thỏa thuận mới kéo dài 4 năm rưỡi với mức lương ít nhất 300.000 bảng mỗi tuần. Ngoài ra, các cầu thủ như William Saliba, Gabriel Magalhaes, Myles Lewis-Skelly và Ethan Nwaneri cũng được gia hạn.

Highlights Arsenal 2-1 Chelsea Rạng sáng ngày 2/3, Arsenal đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng 28 Premier League trong trận đấu mà toàn bộ bàn thắng đều đến từ phạt góc.

Hiểu Phong

Rice Rice

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý