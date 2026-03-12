Quả phạt đền muộn của Havertz giúp Arsenal cầm hòa Leverkusen

Sút thành công quả phạt đền ở những phút cuối, Kai Havertz giúp Arsenal rời sân Bayer Leverkusen với kết quả 1-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 12/3.

Arsenal được đánh giá cao hơn chủ nhà.

xArsenal không thể duy trì mạch toàn thắng tại Champions League mùa này, nhưng bàn gỡ muộn của Kai Havertz vẫn giúp đội bóng thành London tránh khỏi thất bại trên sân Bayer Leverkusen.

Ngay từ đầu trận, Arsenal chủ động đẩy cao đội hình. Phút thứ hai, Robert Andrich phải nhận thẻ vàng sau tình huống kéo ngã Viktor Gyökeres. Sức ép ban đầu của đội khách khiến Leverkusen gặp khó trong việc triển khai bóng.

Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng lấy lại thế trận. Christian Kofane là cái tên hoạt động năng nổ nhất trên hàng công. Tiền đạo 19 tuổi thử vận may bằng cú sút xa nhưng không làm khó được thủ môn David Raya. Sau đó, Ibrahim Maza cũng tung cú dứt điểm từ ngoài vùng cấm, song bóng đi chệch khung thành.

Cơ hội đáng chú ý nhất của hiệp một thuộc về Arsenal. Sau một pha phản công tốc độ, Gabriel Martinelli tung cú sút rất căng, đưa bóng dội xà ngang khung thành của Janis Blaswich. Ở phần sân đối diện, Gabriel Magalhães có pha lăn xả cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của Jarell Quansah.

Piero Hincapie, trong ngày đối đầu đội bóng chủ quản, cũng có cơ hội từ góc hẹp nhưng không thắng được Raya. Những phút còn lại của hiệp một diễn ra với nhịp độ căng thẳng, nhiều pha tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến.

Robert Andrich ghi bàn cho Leverkusen.

Leverkusen tạo ra bước ngoặt ngay đầu hiệp hai. Cú đánh đầu của Martin Terrier buộc Raya phải trổ tài cứu thua, nhưng từ quả phạt góc sau đó, Robert Andrich bật cao đánh đầu ghi bàn, đưa đội chủ nhà vượt lên chỉ một phút sau khi hiệp hai bắt đầu.

Bị dẫn bàn, Arsenal tăng tốc tìm bàn gỡ. HLV Mikel Arteta sau đó tung Noni Madueke vào sân thay Bukayo Saka nhằm tăng sức tấn công.

Leverkusen vẫn giữ được thế trận khá chắc chắn trong phần lớn thời gian của hiệp hai. Jurriën Timber có cơ hội với một pha đánh đầu nhưng bóng bay vọt xà.

Kịch tính đến ở những phút cuối. Malik Tillman phạm lỗi với Madueke trong vòng cấm và trọng tài cho Arsenal hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Havertz bình tĩnh đánh bại Blaswich dù thủ môn của Leverkusen đã đoán đúng hướng.

Bàn gỡ muộn giúp Arsenal rời nước Đức với trận hòa 1-1. Kết quả này khiến cặp đấu vẫn hoàn toàn mở trước trận lượt về, đồng thời kéo dài chuỗi trận bất bại của Arsenal lên 12 trận trên mọi đấu trường. Leverkusen trong khi đó phải chấp nhận trận hòa thứ tư liên tiếp.