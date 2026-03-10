Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Man City đại chiến Liverpool ở FA Cup

  • Thứ ba, 10/3/2026 05:32 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết FA Cup 2025/26 đưa Liverpool đối đầu Man City, còn Arsenal chạm trán Southampton.

Cặp đấu đáng chờ đợi nhất tứ kết.

Tâm điểm của vòng tứ kết là màn đại chiến giữa Man City và Liverpool. Hai thế lực hàng đầu bóng đá Anh buộc phải loại nhau để giành vé vào bán kết, biến đây thành cặp đấu đáng chờ đợi nhất vòng đấu.

Đội bóng gây bất ngờ lớn nhất vòng trước là Port Vale sẽ hành quân tới Stamford Bridge để đối đầu Chelsea. Đáng chú ý, Leeds United sẽ tiếp đón West Ham trên sân Elland Road, còn Arsenal sẽ tiếp tục làm khách trước Southampton.

FA Cup là một trong những danh hiệu lâu đời và danh giá nhất của bóng đá thế giới. Giải đấu quy tụ các đội bóng ở mọi cấp độ trong hệ thống bóng đá Anh, từ những CLB hùng mạnh ở Premier League cho tới các đội bóng bán chuyên.

Do đó, FA Cup luôn mang đến những câu chuyện đặc biệt. Các "chú lùn" có cơ hội đối đầu những ông lớn, thậm chí hạ gục "người khổng lồ". Mùa này, đội hạng 6 Macclesfield FC tạo địa chấn khi loại Crystal Palace từ vòng 3, còn đội hạng 3 Port Vale cũng vừa đả bại Sunderland ở vòng 5.

Với hàng loạt cặp đấu khó lường, vòng tứ kết FA Cup hứa hẹn mang tới những trận cầu căng thẳng trên hành trình tìm ra nhà vô địch mới. Theo lịch thi đấu, các trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 4-5/4.

Highlights Liverpool 1-2 Man City Man City đánh bại Liverpool 2-1 trên sân khách để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 25 rạng sáng 9/2.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Địa chấn tại FA Cup

Đêm 8/3, Port Vale, CLB đứng cuối bảng ở giải hạng ba, quật ngã CLB Ngoại hạng Anh, Sunderland với tỷ số 1-0 ở vòng 5 FA Cup.

23 giờ trước

Real Madrid chú ý, Man City sắp mang con 'quái vật' tới Bernabeu

Cú đúp bùng nổ của Omar Marmoush trong chiến thắng ngược dòng trước Newcastle ở FA Cup không chỉ đưa Manchester City vào tứ kết, mà còn gửi đi lời cảnh báo tới Real Madrid trước cuộc chạm trán tại Bernabéu.

43:2574 hôm qua

Bàn thắng kỳ lạ của Savinho

Pha lập công đầy ngẫu hứng của Savinho mở ra cuộc lội ngược dòng giúp Manchester City thắng Newcastle 3-1 tại vòng 5 FA Cup.

44:2663 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Liverpool Liverpool

