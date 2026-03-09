Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Địa chấn tại FA Cup

  • Thứ hai, 9/3/2026 06:38 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đêm 8/3, Port Vale, CLB đứng cuối bảng ở giải hạng ba, quật ngã CLB Ngoại hạng Anh, Sunderland với tỷ số 1-0 ở vòng 5 FA Cup.

Port Vale giành chiến thắng không tưởng.

Trên bảng xếp hạng, khoảng cách giữa hai đội lên tới 57 bậc, khiến hầu hết người hâm mộ tin rằng Sunderland sẽ có chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, mọi dự đoán bị đảo lộn tại sân Vale Park khi đội chủ nhà thi đấu đầy quả cảm.

Bước ngoặt của trận đấu đến trong hiệp một. Từ một tình huống phạt góc, tiền đạo Ben Waine bật cao đánh đầu tung lưới Sunderland, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công khiến các khán đài tại Vale Park bùng nổ trong niềm vui.

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Port Vale trước một đội bóng Premier League kể từ khi họ đánh bại Everton cách đây 30 năm. Quan trọng hơn, chiến tích này đưa họ vào tứ kết FA Cup lần đầu tiên kể từ năm 1954, cột mốc lịch sử đối với đội bóng.

Sau khi có bàn dẫn trước, Port Vale buộc phải chống đỡ sức ép liên tục từ Sunderland. Đội khách tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, trong đó có pha đánh đầu trúng cột dọc của Eliezer Mayenda ngay đầu trận. Tuy nhiên, sự kiên cường của hàng phòng ngự cùng màn trình diễn chắc chắn của thủ môn Joe Gauci đã giúp Vale bảo toàn lợi thế.

Dù đang chật vật ở League One, Port Vale đã chứng minh rằng tại FA Cup, mọi khoảng cách đều có thể bị xóa nhòa. Và với chiến thắng lịch sử này, họ tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình.

