Xavi: 'Laporta không cho Messi trở lại Barcelona'

Sau chức vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina, Lionel Messi từng ở rất gần với việc trở lại Barcelona nhưng thương vụ sụp đổ vào phút chót.

Messi không thể trở lại Barcelona vào 2023.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Vanguardia, cựu HLV Barcelona Xavi Hernández tiết lộ rằng việc Messi quay trở lại Camp Nou vào năm 2023 thực sự đã gần như chắc chắn.

Xavi cho biết: “Messi trở lại Barcelona sau khi vô địch World Cup gần như là một thỏa thuận đã hoàn tất. Mọi thứ thực sự đã xong. La Liga cũng bật đèn xanh cho thương vụ này.”

Theo Xavi, bản thân Messi cũng rất muốn trở lại đội bóng cũ, nơi anh gắn bó suốt hơn hai thập kỷ và trở thành biểu tượng vĩ đại nhất trong lịch sử CLB. Tuy nhiên, thương vụ cuối cùng đã bị dừng lại bởi Chủ tịch Joan Laporta.

Xavi tiết lộ rằng Laporta lo ngại sự trở lại của Messi có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng trong cấu trúc lương của đội bóng. “Laporta nói với tôi rằng điều đó có thể mở ra một cuộc chiến về lương bổng trong phòng thay đồ, và ông ấy không thể cho phép điều đó xảy ra”, cựu thuyền trưởng Barcelona chia sẻ.

Quyết định này khiến giấc mơ tái hợp giữa Messi và Barcelona tan vỡ, và sau đó siêu sao người Argentina chọn gia nhập Inter Miami tại MLS vào mùa hè năm 2023.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Xavi gây chú ý khi khẳng định ông sẽ không quay trở lại Barcelona trong tương lai. “Tôi sẽ không bao giờ trở lại Barca nữa. Tôi đã có khoảng thời gian đẹp của mình ở đây, cả với tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên", ông nói.

Phát biểu của Xavi không chỉ hé lộ một trong những thương vụ hụt đáng tiếc nhất lịch sử Barcelona, mà còn khép lại hy vọng về sự trở lại của hai biểu tượng lớn từng gắn liền với thời kỳ hoàng kim của đội bóng xứ Catalonia.