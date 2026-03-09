Rooney thích lối đá của Arsenal

Wayne Rooney lên tiếng bảo vệ Arsenal trước làn sóng chỉ trích nhắm vào lối chơi của đội bóng này.

Rooney dành lời khen cho Arsenal của Arteta.

Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách 7 điểm. Tuy nhiên, đội bóng thành London lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ, các HLV và chuyên gia, khi họ thường xuyên ghi bàn từ các tình huống bóng chết.

Trong mùa giải này, Arsenal ghi 59 bàn tại Ngoại hạng Anh, trong đó có tới 22 bàn đến từ các tình huống cố định, gồm 16 bàn từ phạt góc. Miếng đánh này khiến nhiều đối thủ cho rằng đội bóng của Arteta đang khai thác những kẽ hở để tạo lợi thế trong vòng cấm.

Tuy vậy, Rooney cho rằng việc chỉ trích Arsenal là không công bằng. "Bóng đá có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Man City từng có giai đoạn chơi cực kỳ xuất sắc, còn MU của tôi cũng vậy. Arsenal hiện có sự cân bằng tốt, sở hữu nhiều cầu thủ biết ghi bàn, phòng ngự chắc chắn và rất khó bị đánh bại. Tôi thực sự thích xem họ thi đấu", Rooney nói trên BBC.

Những pha vây ráp thủ môn gây tranh cãi của Arsenal.

Một số ý kiến nhận định Arsenal sử dụng quá nhiều pha va chạm ở các tình huống bóng chết. Tuy nhiên Rooney nhấn mạnh: "Nếu đối thủ không đủ khôn ngoan hoặc không có cầu thủ phù hợp để đối phó, tại sao Arsenal không tiếp tục làm điều đó? Nếu tôi là Arteta, tôi thậm chí còn khai thác các tình huống cố định nhiều hơn nữa".

Khi cựu HLV Alan Pardew cho rằng chức vô địch của Arsenal, nếu thành hiện thực, sẽ "thiếu vẻ đẹp". Rooney phản bác bằng cách nhắc lại rằng chức vô địch Ngoại hạng Anh cuối cùng của MU không quá thuyết phục, nhưng lịch sử chỉ ghi nhận đội giành danh hiệu.

Tuần này, Arsenal sẽ bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải khi làm khách trước Bayer Leverkusen thuộc vòng 1/8 Champions League, trước khi trở lại Ngoại hạng Anh gặp Everton. Đây được xem là quãng thời gian then chốt quyết định tham vọng chinh phục danh hiệu của "Pháo thủ".

