Vidic là thương vụ tháng 1 vĩ đại của MU

Từ một trung vệ trị giá 7 triệu bảng, Nemanja Vidic trở thành biểu tượng cho tinh thần thép và kỷ nguyên vàng son cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Ngày 5/1/2006, Manchester United ký hợp đồng với Nemanja Vidic. Thương vụ ấy khi đó không gây ồn ào. Một trung vệ Serbia, xuất thân từ Spartak Moscow, giá 7 triệu bảng, giữa mùa giải. Không ai nghĩ rằng đó sẽ là viên gạch nền cho hàng thủ vĩ đại bậc nhất lịch sử Premier League.

Nhưng Vidic không đến để thích nghi. Anh đến để chiếm lĩnh.

Trong 300 trận khoác áo MU, Vidic biến khu vực trước khung thành thành lãnh địa cấm. Năm chức vô địch Premier League, ba Cúp Liên đoàn, một Champions League, một Club World Cup.

Những con số không đủ để diễn tả tác động của anh. Thứ Vidic mang lại là nỗi sợ cho đối thủ và cảm giác an toàn tuyệt đối cho đồng đội.

Sir Alex Ferguson gọi anh là “hậu vệ dũng cảm nhất” mà ông từng huấn luyện. Rio Ferdinand nói rằng Vidic “dám đặt đầu vào những nơi người khác không dám đặt chân tới”.

Wayne Rooney thì thừa nhận, mỗi lần đối đầu với Vidic là một cuộc chiến. Đó không phải những lời khen xã giao. Đó là sự thừa nhận của những chiến binh về một chiến binh lớn hơn họ.

Vidic chơi bóng như thể không tồn tại khái niệm đau đớn. Đầu rách, mặt bê bết máu, khâu vội trong phòng y tế rồi quay lại sân. Anh không đá vì hình ảnh. Anh đá vì chiến thắng.

“Tôi không quan tâm đến nỗi đau, tôi chỉ quan tâm đến chiến thắng”, câu nói ấy tóm gọn toàn bộ con người Nemanja Vidic.

Quan trọng hơn, anh định hình cả một thời đại. Cặp đôi Vidic - Ferdinand là chuẩn mực cho mọi hàng thủ sau này: một người thông minh, một người thép lạnh; một người điều tiết, một người hủy diệt.

Sự bổ sung Vidic giữa mùa không chỉ vá một lỗ hổng, mà tái cấu trúc toàn bộ hệ thống phòng ngự của MU, mở ra giai đoạn thống trị cuối cùng dưới thời Sir Alex.

Ngày nay, khi Manchester United loay hoay mỗi kỳ chuyển nhượng tháng 1 với những bản hợp đồng vá víu, người ta càng thấy rõ giá trị của Vidic. Anh không phải ngôi sao được săn đón, không phải thương vụ trăm triệu. Anh là minh chứng rằng đôi khi, bản hợp đồng vĩ đại nhất không đến từ tiếng tăm, mà đến từ bản lĩnh.

20 năm đã trôi qua, Old Trafford thay đổi rất nhiều. Nhưng hình ảnh Nemanja Vidic lao đầu vào cú dứt điểm cuối cùng, đứng dậy với khuôn mặt nhuốm máu và ánh mắt lạnh lùng, vẫn là khuôn mẫu của tinh thần Manchester United. Và với những gì anh để lại, thật khó tìm ra một bản hợp đồng tháng Giêng nào xuất sắc hơn thế.