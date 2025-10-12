Nani và Berbatov: ‘Bóng đá đường phố đã dạy chúng tôi tất cả’

Chiều 12/10 tại TP.HCM, không khí lễ hội bóng đá đường phố trở nên đặc biệt khi bốn cựu danh thủ Manchester United – Luis Nani, Dimitar Berbatov, Nemanja Vidić và Wes Brown – cùng xuất hiện, giao lưu với người hâm mộ tại TP.HCM.

Berbatov xuất hiện trong một sự kiện tại TP.HCM.

Với những ngôi sao từng chinh chiến ở đỉnh cao châu Âu, đây không chỉ là dịp tái ngộ mà còn là hành trình trở về cội nguồn - nơi khởi đầu niềm đam mê và bản lĩnh chơi bóng của họ. Trong buổi giao lưu, Luis Nani - cựu cầu thủ người Bồ Đào Nha - chia sẻ đầy cảm xúc về mối liên hệ bền chặt với bóng đá đường phố - nơi anh lớn lên và rèn giũa kỹ năng.

“Tôi có mối liên kết rất sâu đậm với bóng đá đường phố. Ở đây, tôi thấy mình sống lại những khoảnh khắc đẹp nhất thời niên thiếu. Bóng đá đường phố cho tôi tất cả - giúp tôi trở thành một vận động viên mạnh mẽ và một con người bản lĩnh trong cuộc sống”, Nani nói.

Cựu tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết chính những năm tháng đá bóng trên đường phố đã dạy anh nhiều hơn bất kỳ sân tập nào: từ khả năng phản xạ nhanh, giữ thăng bằng trong không gian hẹp đến tinh thần đối mặt với khó khăn. Giờ đây, khi điều hành học viện bóng đá riêng, Nani luôn cố gắng truyền lại cho các cầu thủ trẻ tinh thần tự do, sáng tạo và dám vượt qua giới hạn - điều mà anh xem là “cốt lõi của bóng đá và cuộc sống”.

Trong khi đó, Dimitar Berbatov - người đồng đội một thời của Nani tại Old Trafford - cũng nhấn mạnh rằng bóng đá đường phố là “ngôi trường lớn nhất” của tuổi thơ anh. “Tất cả chúng tôi đều lớn lên trong thời mà bóng đá đường phố là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Bạn học được mọi thứ ở đó - cảm giác bóng, phản xạ, kỹ thuật, và trên hết là lòng can đảm”, Berbatov nói.

Anh cho rằng chính những trận cầu ngẫu hứng trong không gian chật hẹp đã giúp các cầu thủ rèn khả năng xử lý nhanh, tạo nền tảng cho sự nghiệp chuyên nghiệp sau này. Với Berbatov, lòng can đảm là phẩm chất quan trọng nhất mà bóng đá đường phố mang lại.

“Trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, bạn cần dũng khí để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Đó cũng là tinh thần của Manchester United – không bao giờ bỏ cuộc, luôn chiến đấu để chiến thắng”, cựu sao người Bulgaria cho biết.

Từ những con phố nhỏ Lisbon của Nani đến những sân bóng dã chiến Bulgaria của Berbatov, cả hai đều khẳng định: chính bóng đá đường phố đã dạy họ cách mơ, cách chơi và cách đứng vững - nền tảng làm nên những huyền thoại của Old Trafford.

