Hai huyền thoại MU tới Việt Nam

  • Thứ bảy, 11/10/2025 10:24 (GMT+7)
Nemanja Vidic và Dimitar Berbatov đặt chân đến TP.HCM vào sáng 11/10, trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng trăm người hâm mộ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Berbatov và Vidic sẽ giao lưu với người hâm mộ Việt Nam tại sự kiện ngày 12/10.

Sự xuất hiện của bộ đôi từng làm mưa làm gió ở Old Trafford khiến không khí tại khu vực đón khách gần như bùng nổ, với sắc đỏ tràn ngập và tiếng hò reo vang dội.

Ngay khi vừa ra khỏi cổng, Vidic và Berbatov vui vẻ ký tặng người hâm mộ, chụp hình trước những chiếc áo đỏ mang biểu tượng của "Quỷ đỏ". Nhiều cổ động viên đến từ khắp nơi để tận mắt gặp hai ngôi sao huyền thoại.

Theo ban tổ chức, Vidic và Berbatov cùng góp mặt trong đêm chung kết toàn quốc sự kiện bóng đá trong nhà, diễn ra tối 12/10 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Cả hai không chỉ giao lưu cùng người hâm mộ mà còn trực tiếp thi đấu biểu diễn trong sự kiện bóng đá đường phố được mong chờ nhất năm.

Sự kiện mở cửa tự do, hứa hẹn biến trung tâm Sài Gòn thành "chảo lửa" của những pha bóng ngẫu hứng, đam mê và tinh thần đường phố đích thực.

Minh Nghi

huyền thoại MU Thành phố Hồ Chí Minh MU Berbatov Vidic

