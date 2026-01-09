Đỉnh cao thay người của HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik chứng minh khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh nhân sự ở đẳng cấp cao khi dẫn dắt tại các đội tuyển Việt Nam.

Tối 9/1, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A, VCK U23 châu Á 2026. Khả năng thay người của HLV Kim tạo nên bước ngoặt quan trọng, mở ra chiến thắng cho đội bóng áo đỏ.

Cụ thể, việc chiến lược gia người Hàn Quốc tung Đình Bắc và Văn Thuận vào sân trong hiệp hai giúp hàng công U23 Việt Nam chơi khởi sắc. Cả hai hoạt động năng nổ, khuấy đảo hàng thủ đối phương, trong đó pha đánh đầu gây áp lực của Văn Thuận khiến đối thủ phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam giành chiến thắng quan trọng trước Kyrgyzstan. Ảnh: AFC

Trước đó, HLV Kim để lại dấu ấn đậm nét tại chung kết ASEAN Cup 2024 khi tuyển Việt Nam làm khách trước Thái Lan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tung Quang Hải và Hai Long vào sân trong hiệp hai. Quyết định này lập tức phát huy hiệu quả: một người đóng vai trò kiến tạo, người còn lại trực tiếp ghi bàn, qua đó giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng và lên ngôi vô địch.

Tại bán kết SEA Games 33 hồi tháng 12/2025, ông Kim tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Văn Thuận và Thanh Nhàn được tung vào sân khi trận đấu đang giằng co với U22 Philippines. Cả hai đều tỏa sáng với những pha lập công, trực tiếp mang về tấm vé vào chung kết cho U22 Việt Nam.

Đến trận chung kết, HLV Kim còn để lại dấu ấn đậm nét hơn khi cùng lúc thay bộ ba Thái Sơn, Thanh Nhàn và Văn Thuận vào sân. Ba cầu thủ này phối hợp ghi bàn thắng quyết định, giúp U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan và giành HCV đầy cảm xúc.

Những ví dụ liên tiếp cho thấy thành công của HLV Kim Sang-sik không đến từ may mắn. Đó là sự kết hợp giữa khả năng quan sát, đánh giá trạng thái cầu thủ, hiểu rõ đối thủ và niềm tin vào những “quân bài” chiến lược.

