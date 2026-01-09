U23 Việt Nam quá đáng sợ với 'bóng chết'

Tỷ lệ ghi bàn cao vượt trội của U23 Việt Nam từ các tình huống bóng cố định, bóng bổng khiến họ trở thành đối thủ đáng ngại với bất kỳ đối thủ nào ở cùng lứa tuổi.

Fanpage AFC Asian Cup so sánh U23 Việt Nam với Arsenal bởi nghệ thuật ghi bàn từ những tình huống cố định được tổ chức bài bản và lạnh lùng.

Đêm 9/1, U23 Việt Nam hạ U23 Kyrgyzstan 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 nhờ một kịch bản quen thuộc: Bàn thắng từ phạt đền và phạt góc. Đây là những gì từng xảy ra ở chiến thắng 2-0 của "Các chiến binh sao vàng" trước U23 Jordan.

Phút 14, U23 Việt Nam hưởng phạt đền khi Lê Phát bị phạm lỗi trong vùng cấm. Từ cự ly 11 m, Khuất Văn Khang tung cú đá bình tĩnh vào góc xa, đánh lừa thủ môn đối phương.

Đến phút 87, từ quả phạt góc bên cánh trái, Văn Thuận có pha đánh đầu từ cự ly gần, bóng chạm chân cầu thủ U23 Kyrgyzstan đổi hướng đi vào lưới khiến thủ môn bó tay.

U23 Việt Nam trở thành đội duy nhất từ đầu giải U23 châu Á 2026, ghi cả 4 bàn thắng của mình đều xuất phát từ các tình huống cố định (2 phạt đền, 2 phạt góc). Trước U23 Jordan, bàn đầu tiên đến khi cầu thủ U23 Jordan để bóng chạm tay khi phòng ngự phạt góc. Từ cự ly 11 m, Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số.

U23 Việt Nam hạ U23 Kyrgyzstan để vượt qua vòng bảng.

Sau đó, phút 42, Hiểu Minh dứt điểm cận thành chuẩn xác sau quả đá phạt góc của Khuất Văn Khang. Sự hiệu quả của U23 Việt Nam từ các tình huống bóng cố định, được Bola của Indonesia ví như "vũ khí đáng sợ" của thầy trò HLV Kim Sang-sik: "Việt Nam quá nguy hiểm từ phạt góc, Jordan sở hữu chiều cao và thể hình tốt nhưng vẫn không chống nổi".

Ở chung kết giải U23 Đông Nam Á hồi năm ngoái, U23 Việt Nam cũng ghi bàn duy nhất từ một quả phạt góc để hạ đội chủ nhà Indonesia 1-0. Tại chung kết SEA Games 33, đội bóng của HLV Kim Sang-sik cũng ghi bàn vào lưới Thái Lan theo kịch bản tương tự trận gặp Jordan, với một bàn từ phạt góc và 1 bàn từ phạt đền.