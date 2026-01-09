Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

U23 Việt Nam quá đáng sợ với 'bóng chết'

  • Thứ sáu, 9/1/2026 22:59 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Tỷ lệ ghi bàn cao vượt trội của U23 Việt Nam từ các tình huống bóng cố định, bóng bổng khiến họ trở thành đối thủ đáng ngại với bất kỳ đối thủ nào ở cùng lứa tuổi.

Fanpage AFC Asian Cup so sánh U23 Việt Nam với Arsenal bởi nghệ thuật ghi bàn từ những tình huống cố định được tổ chức bài bản và lạnh lùng.

Đêm 9/1, U23 Việt Nam hạ U23 Kyrgyzstan 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 nhờ một kịch bản quen thuộc: Bàn thắng từ phạt đền và phạt góc. Đây là những gì từng xảy ra ở chiến thắng 2-0 của "Các chiến binh sao vàng" trước U23 Jordan.

Phút 14, U23 Việt Nam hưởng phạt đền khi Lê Phát bị phạm lỗi trong vùng cấm. Từ cự ly 11 m, Khuất Văn Khang tung cú đá bình tĩnh vào góc xa, đánh lừa thủ môn đối phương.

Đến phút 87, từ quả phạt góc bên cánh trái, Văn Thuận có pha đánh đầu từ cự ly gần, bóng chạm chân cầu thủ U23 Kyrgyzstan đổi hướng đi vào lưới khiến thủ môn bó tay.

U23 Việt Nam trở thành đội duy nhất từ đầu giải U23 châu Á 2026, ghi cả 4 bàn thắng của mình đều xuất phát từ các tình huống cố định (2 phạt đền, 2 phạt góc). Trước U23 Jordan, bàn đầu tiên đến khi cầu thủ U23 Jordan để bóng chạm tay khi phòng ngự phạt góc. Từ cự ly 11 m, Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số.

U23 Viet Nam anh 1

U23 Việt Nam hạ U23 Kyrgyzstan để vượt qua vòng bảng.

Sau đó, phút 42, Hiểu Minh dứt điểm cận thành chuẩn xác sau quả đá phạt góc của Khuất Văn Khang. Sự hiệu quả của U23 Việt Nam từ các tình huống bóng cố định, được Bola của Indonesia ví như "vũ khí đáng sợ" của thầy trò HLV Kim Sang-sik: "Việt Nam quá nguy hiểm từ phạt góc, Jordan sở hữu chiều cao và thể hình tốt nhưng vẫn không chống nổi".

Ở chung kết giải U23 Đông Nam Á hồi năm ngoái, U23 Việt Nam cũng ghi bàn duy nhất từ một quả phạt góc để hạ đội chủ nhà Indonesia 1-0. Tại chung kết SEA Games 33, đội bóng của HLV Kim Sang-sik cũng ghi bàn vào lưới Thái Lan theo kịch bản tương tự trận gặp Jordan, với một bàn từ phạt góc và 1 bàn từ phạt đền.

MU dễ có Elliot Anderson

MU âm thầm chuẩn bị cho cuộc đại phẫu tuyến giữa vào hè 2026, và Elliot Anderson nổi lên như quân bài then chốt trong kế hoạch đó.

3 giờ trước

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở Kyrgyzstan

Tối 9/1, U23 Việt Nam đánh bại Kyrgyzstan 2-1 ở lượt trận thứ 2, bảng A giải châu Á 2026.

4 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

U23 Việt Nam U23 châu Á 2026

    Đọc tiếp

    CDV Dong Nam A phat cuong vi U23 Viet Nam hinh anh

    CĐV Đông Nam Á phát cuồng vì U23 Việt Nam

    8 phút trước 23:14 9/1/2026

    0

    Tối 9/1, nhiều cổ động viên trong khu vực đồng loạt bày tỏ sự thán phục trước bản lĩnh và lối chơi của U23 Việt Nam sau chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan ở bảng A VCK U23 châu Á 2026.

    Khai mac ngay hoi bong da sinh vien hinh anh

    Khai mạc ngày hội bóng đá sinh viên

    3 giờ trước 20:28 9/1/2026

    0

    Chiều 9/1, không khí thể thao sinh viên sôi động bao trùm khuôn viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) khi Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2026 chính thức khai mạc.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý