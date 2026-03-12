Real Madrid 3-0 Man City: Valverde lập hat-trick

Rạng sáng 12/3, tiền vệ người Uruguay ghi 3 bàn ngay trong hiệp một trận lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Kịch bản điên rồ xảy ra tại Bernabeu.

Đây là lần thứ 16 hai đội gặp nhau tại đấu trường danh giá nhất châu Âu và đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, cặp đấu này xuất hiện ở vòng knock-out trong 5 mùa giải liên tiếp.

Hành trình của Real Madrid không hề dễ dàng ở mùa này khi họ phải đánh bại Benfica với tổng tỷ số 3-1 để giành vé vào vòng 16 đội.

Tại La Liga, phong độ của thầy trò HLV Alvaro Arbeloa gần đây khá thất thường. Sau thất bại bất ngờ 0-1 trước Getafe, họ kịp trở lại bằng chiến thắng 2-1 trước Celta Vigo. Kết quả này giúp Real Madrid tiếp tục bám đuổi Barcelona khi khoảng cách giữa hai đội hiện là 4 điểm, trong bối cảnh mùa giải còn 11 vòng.

Bernabeu vẫn được xem là điểm tựa lớn của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Real Madrid đã thắng 4 trong 5 trận sân nhà tại Champions League mùa này và ghi tới 12 bàn.

Haaland sẵn sàng cho đại chiến Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Man City có hành trình thuận lợi hơn. Đội bóng của Pep Guardiola giành 16 điểm sau 8 trận để giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội. Một trong những chiến thắng đáng chú ý của họ chính là trận thắng 2-1 ngay tại Bernabeu, với các pha lập công của Erling Haaland và Nico O'Reilly.

Kể từ cuối tháng 1, Man City duy trì phong độ khá ổn định khi thắng 7 và hòa 2 trong 9 trận quốc nội gần nhất. Dù vậy, trận hòa 2-2 với Nottingham Forest ở Premier League khiến họ bị Arsenal bỏ xa 7 điểm trong cuộc đua vô địch. Cuối tuần qua, Guardiola xoay tua đội hình nhưng vẫn giúp Man City đánh bại Newcastle 3-1 tại FA Cup.

Dù Man City từng thắng Real Madrid tại Bernabeu mùa này, thành tích sân khách của họ tại Champions League gần đây không quá ấn tượng khi chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất.

Với lịch sử đối đầu căng thẳng cùng tham vọng lớn của cả hai đội, màn tái ngộ tại Bernabeu hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến một trong những trận cầu đỉnh cao nhất của Champions League mùa giải năm nay.

Highlights Leeds United 0-1 Man City Rạng sáng 1/3, Manchester City giành chiến thắng 1-0 trước Leeds United ở vòng 28 Premier League.