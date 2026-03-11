Barcelona sống nhờ đôi chân Yamal

Trong lúc các tiền đạo trung tâm sa sút phong độ, Lamine Yamal đang trở thành chỗ dựa lớn nhất trên hàng công của Barcelona.

Barcelona rời sân St. James’ Park với một trận hòa, và trong hoàn cảnh họ đang kiệt sức vì lịch thi đấu dày đặc, kết quả đó có thể xem là chấp nhận được. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhiều hơn không phải là tỷ số, mà là cái tên quen thuộc trên bảng điện tử: Lamine Yamal.

Một lần nữa, cầu thủ trẻ này đứng ra gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho đội bóng xứ Catalonia.

Barcelona bước vào chuyến làm khách tại nước Anh trong trạng thái không thật sự sung mãn. Trước đó ít ngày, họ vừa trải qua trận bán kết lượt về Cúp Nhà vua Tây Ban Nha đầy căng thẳng với Atletico Madrid.

Thể lực của các cầu thủ suy giảm rõ rệt, nhịp độ trận đấu vì thế cũng không còn sắc sảo như thường thấy. Newcastle tận dụng rất tốt điều đó khi đẩy cao cường độ và liên tục gây sức ép.

Trong bối cảnh ấy, Barcelona cần một khoảnh khắc khác biệt. Và Lamine Yamal lại là người mang đến điều đó.

Điều đáng nói là bàn thắng của Yamal không chỉ đơn thuần mang giá trị về mặt tỷ số. Nó còn phản ánh vai trò ngày càng rõ ràng của cầu thủ trẻ này trong hệ thống của Hansi Flick.

Khi các tiền đạo trung tâm không còn duy trì được hiệu suất ghi bàn ổn định, Barcelona đang phải trông chờ vào một cầu thủ tuổi teen để giải quyết vấn đề.

Robert Lewandowski vẫn là cái tên giàu kinh nghiệm nhất trên hàng công, nhưng thời gian không đứng về phía tiền đạo người Ba Lan. Ferran Torres chưa thể tạo ra sự ổn định cần thiết. Raphinha cũng không còn xuất hiện đều đặn trên bảng tỷ số. Trong bối cảnh ấy, Yamal dần trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất.

Bàn thắng vào lưới Newcastle cũng đưa tổng số pha lập công của Yamal mùa này lên con số 20.

Tình huống phạt đền ở cuối trận là minh chứng rõ ràng. Khi Dani Olmo bị phạm lỗi trong vòng cấm, áp lực đổ dồn lên Barcelona. Một cú sút hỏng có thể khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. Nhưng Yamal không ngần ngại nhận bóng. Ở tuổi 18, cầu thủ này vẫn bước lên chấm phạt đền với sự bình tĩnh đáng kinh ngạc.

Cú sút thành công ấy càng đáng chú ý nếu nhớ rằng cách đây chưa lâu, Yamal từng đá hỏng phạt đền trong trận gặp Girona. Ký ức về sai lầm đó vẫn còn rất mới, nhưng lần này anh không lặp lại. Bóng đi vào lưới và Barcelona tránh được một kết quả bất lợi.

Bàn thắng vào lưới Newcastle cũng đưa tổng số pha lập công của Yamal mùa này lên con số 20. Riêng tại Champions League, anh đã có 4 bàn và 3 kiến tạo sau 6 trận. Những con số đó không chỉ cho thấy hiệu suất ghi bàn đáng nể, mà còn phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cầu thủ trẻ này.

Phong độ gần đây của Yamal càng củng cố điều đó. Cuối tuần trước tại La Liga, anh ghi bàn vào lưới Athletic Club trên sân San Mames để giúp Barcelona giữ lại một điểm. Trước đó, cầu thủ này còn lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp khi đối đầu Villarreal.

Ở một đội bóng lớn như Barcelona, việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào một cầu thủ trẻ luôn là điều khiến người ta phải cân nhắc. Nhưng thực tế trên sân đang cho thấy điều ngược lại. Khi các tiền đạo khác chưa tìm lại cảm giác ghi bàn, Yamal đang trở thành điểm tựa lớn nhất.

Barcelona vẫn cần Lewandowski, Ferran Torres hay Raphinha trở lại với phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, trong giai đoạn khó khăn này, đội bóng xứ Catalonia đang sống nhờ vào cảm hứng của Lamine Yamal.

Và nếu Barcelona còn nuôi tham vọng tiến sâu ở Champions League mùa này, họ sẽ còn cần đến đôi chân và sự tự tin của cầu thủ trẻ ấy rất nhiều.