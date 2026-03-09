Bàn thắng quyết định vào lưới Athletic Bilbao giúp Lamine Yamal chạm mốc 50 bàn chuyên nghiệp ở tuổi 18, sớm hơn cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Yamal viết cột mốc mới ở tuổi 18.

Lamine Yamal tiếp tục cho thấy sự bùng nổ trong màu áo Barcelona. Bàn thắng đẹp mắt vào lưới Athletic Bilbao cuối tuần qua không chỉ mang về chiến thắng cho đội bóng xứ Catalonia, mà còn giúp cầu thủ 18 tuổi chạm cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp.

Pha lập công này là bàn thắng thứ 50 của Yamal ở cấp độ chuyên nghiệp.

Trong tình huống quyết định của trận đấu, khi tỷ số vẫn đang là 0-0, Yamal rê bóng vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng chân trái quen thuộc. Bóng đi xoáy và dội xà ngang trước khi bay vào lưới, khiến thủ môn Unai Simon không kịp phản ứng.

Sau khi ghi bàn, Yamal thực hiện màn ăn mừng quen thuộc bằng cách tạo hình số 304 bằng tay, ám chỉ mã bưu chính của khu Rocafonda, nơi anh lớn lên.

Cột mốc 50 bàn thắng của Yamal càng gây chú ý khi xét đến độ tuổi. Tiền đạo của Barcelona đạt thành tích này khi 18 tuổi 237 ngày.

Ở cùng cột mốc, Lionel Messi phải đến 20 tuổi 315 ngày mới ghi được 50 bàn thắng chuyên nghiệp. Cristiano Ronaldo thậm chí chạm mốc này muộn hơn, khi 21 tuổi 297 ngày.

Ngay cả Kylian Mbappe cũng cần đến 19 tuổi 28 ngày để có 50 bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp.

Mùa giải hiện tại là mùa giải bùng nổ nhất của Yamal.

Mùa giải hiện tại là mùa giải bùng nổ nhất của Yamal. Dù thi đấu ít hơn khoảng 1.500 phút so với mùa trước, cầu thủ 18 tuổi đã vượt qua thành tích 18 bàn của chính mình. Bàn thắng vào lưới Athletic Bilbao là pha lập công thứ 19 của anh trên mọi đấu trường mùa này.

Riêng tại La Liga, Yamal đã có 14 bàn thắng.

Dù vậy, để tạo thêm một cột mốc đặc biệt khác, Yamal vẫn còn mục tiêu phía trước. Kỷ lục cầu thủ 18 tuổi ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải La Liga hiện vẫn thuộc về Raul Gonzalez.

Huyền thoại Real Madrid từng ghi 19 bàn tại La Liga mùa 1995/96 khi mới 18 tuổi.

Barcelona hiện vẫn còn 11 trận tại La Liga mùa này. Điều đó đồng nghĩa Yamal chỉ cần thêm 5 bàn nữa để san bằng thành tích của Raúl.

Nếu duy trì phong độ hiện tại, cầu thủ trẻ của Barcelona hoàn toàn có cơ hội viết thêm một cột mốc mới trong sự nghiệp đang thăng tiến rất nhanh của mình.