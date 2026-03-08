Bàn thắng duy nhất của Lamine Yamal giúp Barcelona đánh bại Athletic Bilbao 1-0 rạng sáng 8/3, giữ vững ngôi đầu La Liga sau vòng 27.

Lamine Yamal cứu Barcelona tại San Mames

Có những trận đấu mà chất lượng chuyên môn không cao, nhưng giá trị của ba điểm lại đặc biệt lớn. Chuyến làm khách của Barcelona tại San Mames rạng sáng 8/3 là một trận đấu như vậy. Trong một buổi tối nhạt nhòa của nhiều cá nhân, khoảnh khắc lóe sáng của Lamine Yamal giúp đội bóng xứ Catalonia rời Bilbao với chiến thắng 1-0 trước Athletic Bilbao.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều vừa trải qua những thất bại ở bán kết Copa del Rey. Điều đó khiến HLV Hansi Flick và Ernesto Valverde đều lựa chọn xoay tua đội hình. Barcelona cất Pedri, Raphinha và Fermin trên băng ghế dự bị để chuẩn bị cho trận đấu tại Champions League vào giữa tuần sau. Ở hàng thủ, Eric Garcia và Joao Cancelo phải đảm nhiệm vai trò hậu vệ biên trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ vì chấn thương.

Sự thay đổi khiến Barcelona nhập cuộc không thật sự ổn định. Chỉ sau chưa đầy một phút, đội khách trải qua tình huống hú vía khi Athletic Bilbao có cơ hội nguy hiểm và bóng dội xà ngang. Đó là lời cảnh báo sớm cho Barcelona trong một trận đấu mà họ không kiểm soát thế trận như thường lệ.

Những phút tiếp theo chứng kiến nhịp độ khá chậm. Hai đội thi đấu thận trọng và thiếu sự sắc bén ở khu vực cuối sân. Barcelona cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Lamine Yamal gần như mất hút trong hiệp một, trong khi Dani Olmo và Marcus Rashford không tạo được ảnh hưởng đáng kể.

Ở chiều ngược lại, Athletic Bilbao cũng không tận dụng được những thời điểm Barcelona tỏ ra lúng túng. Thủ môn Joan García trở thành điểm tựa quan trọng khi có pha cứu thua trong tình huống đối mặt, giúp đội khách tránh khỏi bàn thua.

Lamine Yamal toả sáng giúp Barca đánh bại Bilbao.

Sau giờ nghỉ, HLV Hansi Flick buộc phải điều chỉnh. Pedri được tung vào sân và ngay lập tức mang lại sự khác biệt cho lối chơi của Barcelona. Khả năng giữ nhịp và xử lý trong không gian hẹp của tiền vệ người Tây Ban Nha giúp đội khách chơi mạch lạc hơn.

Khoảnh khắc quyết định của trận đấu đến sau đó không lâu. Pedri thực hiện đường chuyền mở ra khoảng trống cho Lamine Yamal ở phút 68. Tiền đạo trẻ của Barcelona xử lý gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm đưa bóng vào góc cao khung thành, đánh bại thủ môn Unai Simón.

Đó là tình huống mà tài năng trẻ 18 tuổi thể hiện đầy đủ phẩm chất của một cầu thủ tấn công hiện đại: bình tĩnh, chính xác và đủ táo bạo để tạo khác biệt.

Bàn thắng giúp Barcelona giải tỏa áp lực, nhưng phần còn lại của trận đấu vẫn không hề dễ dàng. Athletic Bilbao dồn lên tìm bàn gỡ, trong khi Barcelona gặp khó trong việc kiểm soát nhịp độ. Tuyến giữa của đội khách nhiều lần để mất bóng, khiến khung thành Joan García phải đối mặt với sức ép.

Dù vậy, Barcelona vẫn bảo toàn được tỷ số 1-0 cho đến khi trận đấu khép lại. Đó không phải là màn trình diễn thuyết phục của thầy trò Hansi Flick, nhưng trong cuộc đua đường dài của La Liga, những chiến thắng như vậy đôi khi còn quý giá hơn một trận thắng đậm.

Tại San Mames, Barcelona không chơi hay. Nhưng họ vẫn ra về với ba điểm. Và người mang lại sự khác biệt chính là Lamine Yamal.