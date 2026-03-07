Những con số khiến Yamal được đặt cạnh Messi

Khi đặt cạnh những thống kê ở giai đoạn đầu sự nghiệp tại Barcelona, Lamine Yamal đang tạo ra những con số khiến nhiều người phải nhắc lại cái tên Lionel Messi.

Trong bóng đá, so sánh với Lionel Messi thường là điều mà bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng muốn tránh. Áp lực từ cái bóng quá lớn của siêu sao người Argentina đủ sức bóp nghẹt những tài năng mới nổi. Nhưng đôi khi, chính những con số lại khiến cuộc tranh luận ấy trở nên không thể né tránh.

Messi và Yamal khi còn trẻ, ai hơn ai?

Một infographic lan truyền trên mạng xã hội gần đây đặt hai cái tên cạnh nhau: Lionel Messi và Lamine Yamal. Không phải ở thời kỳ đỉnh cao, mà là trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Barcelona.

Và các con số lập tức gây chú ý.

Messi ra mắt đội một Barcelona vào mùa giải 2004/05 khi mới 17 tuổi 3 tháng 22 ngày. Trong giai đoạn đầu tiên của mình ở đội một, anh thi đấu 110 trận, tích lũy 7.370 phút trên sân, ghi 42 bàn thắng và có 24 pha kiến tạo.

Những con số ấy đến cùng 8 cú đúp và một hat-trick, bên cạnh ba danh hiệu lớn gồm 2 La Liga, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 Champions League.

Lamine Yamal đang có bước tiến vượt bậc.

Ở phía bên kia là Lamine Yamal, tài năng trẻ trưởng thành từ La Masia. Cầu thủ này ra mắt đội một Barcelona khi mới 15 tuổi 9 tháng 16 ngày, sớm hơn Messi gần hai năm.

Tính đến thời điểm thống kê được công bố, Yamal thi đấu 141 trận cho đội một, với tổng cộng 10.736 phút trên sân. Tiền đạo cánh này ghi 43 bàn thắng, đồng thời có tới 49 pha kiến tạo. Anh cũng góp mặt trong các danh hiệu gồm 2 La Liga, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 Copa del Rey.

Nếu chỉ nhìn vào bảng thống kê, Yamal thậm chí nhỉnh hơn Messi ở một số khía cạnh quan trọng. Anh có nhiều trận đấu hơn, nhiều phút thi đấu hơn và tổng đóng góp vào bàn thắng cũng cao hơn. Chỉ riêng số kiến tạo, cầu thủ người Tây Ban Nha đã gần gấp đôi Messi trong cùng giai đoạn so sánh.

Những con số ấy khiến không ít người hâm mộ đặt câu hỏi: liệu Yamal có đang khởi đầu nhanh hơn Messi?

Tuy nhiên, chính những con số này cũng cần được đặt vào bối cảnh.

Trước hết là vấn đề tuổi ra mắt. Messi bước lên đội một Barcelona ở tuổi 17, trong khi Yamal xuất hiện khi mới 15 tuổi. Khoảng cách gần hai năm ở giai đoạn phát triển đầu sự nghiệp là yếu tố quan trọng. Nó giúp Yamal có thêm thời gian thi đấu ở cấp độ cao nhất ngay từ rất sớm.

Messi vẫn là chuẩn mực của một cầu thủ tấn công.

Bối cảnh bóng đá cũng khác. Lịch thi đấu hiện đại dày đặc hơn, các đội bóng lớn tham dự nhiều giải đấu hơn và số trận mỗi mùa cao hơn so với hai thập niên trước. Điều đó đồng nghĩa với việc một cầu thủ trẻ hôm nay có nhiều cơ hội ra sân và tích lũy thống kê hơn.

Ngoài ra, vai trò chiến thuật cũng không giống nhau. Messi ở những mùa đầu tại Barcelona thường được sử dụng như một cầu thủ tấn công cánh phải thiên về ghi bàn. Trong khi đó, Yamal lại là mẫu cầu thủ sáng tạo hơn, thường xuyên tham gia vào quá trình kiến thiết lối chơi và tạo cơ hội cho đồng đội.

Chính vì thế, số lượng kiến tạo của Yamal cao hơn không phải điều quá bất ngờ.

Yamal vẫn rất hay

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng việc một cầu thủ 18 tuổi có thể đạt tới những thống kê như vậy tại Barcelona vẫn là điều đáng chú ý. Yamal không chỉ ra sân nhiều, mà còn trở thành một phần quan trọng trong hệ thống tấn công của đội bóng xứ Catalonia.

Đó là dấu hiệu cho thấy Barcelona đang đặt niềm tin lớn vào tài năng trẻ này.

Nhưng từ những con số ấn tượng ở tuổi 18 đến việc sánh ngang với Messi là một khoảng cách khổng lồ. Sự nghiệp của Messi tại Barcelona sau giai đoạn khởi đầu ấy phát triển theo cách gần như không tưởng. Anh trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB, phá vỡ hàng loạt kỷ lục ghi bàn và giành mọi danh hiệu lớn nhỏ.

Những gì Yamal đang làm hiện tại chỉ mới là chương đầu của một câu chuyện rất dài.

Có lẽ vì thế, cách tiếp cận hợp lý nhất với những so sánh kiểu này không phải là khẳng định Yamal sẽ trở thành Messi mới. Thay vào đó, những con số chỉ đơn giản cho thấy Barcelona đang sở hữu một tài năng đặc biệt.

Một cầu thủ trẻ đủ xuất sắc để khiến người ta phải đem anh đặt cạnh cái tên từng định nghĩa cả một kỷ nguyên.

Và trong bóng đá, chỉ riêng điều đó thôi đã là một lời khen rất lớn.