Messi khiến giá bất động sản tăng chóng mặt

Sự xuất hiện của siêu sao bóng đá Lionel Messi tại thành phố Fort Lauderdale (Mỹ) khiến thị trường bất động sản quanh khu vực này biến động mạnh.

Messi cho thấy tầm ảnh hưởng vượt xa khỏi bóng đá. Ảnh: Reuters.

Theo nhiều nguồn tin về bất động sản tại bang Florida, doanh nhân kiêm nhà đầu tư Patrick Bet-David mua một căn biệt thự ven sông sang trọng tại khu dân cư cao cấp Bay Colony ở Fort Lauderdale với giá khoảng 20 triệu USD . Tuy nhiên, sau khi Messi chuyển đến sống ngay đối diện, giá trị của căn này được cho là tăng vọt lên tới khoảng 45 triệu USD .

Messi chuyển đến khu vực vào tháng 9/2023 sau khi hoàn tất bản hợp đồng đình đám với Inter Miami. Ngôi sao người Argentina chi hơn 10 triệu USD để sở hữu một biệt thự ven sông rộng lớn trong khu dân cư khép kín Bay Colony, nơi được xem là một trong những địa chỉ xa hoa bậc nhất tại Fort Lauderdale.

Điều khiến giá trị bất động sản trong khu vực tăng vọt không chỉ nằm ở sự sang trọng của các căn biệt thự mà còn đến từ sức hút toàn cầu của Messi. Theo chuyên gia môi giới bất động sản Kathia Molina, sự hiện diện của nhà vô địch World Cup đã biến khu dân cư này trở thành điểm đến được giới giàu có đặc biệt quan tâm.

"Rất nhiều người sẵn sàng trả giá cao chỉ để con cái họ có thể nói rằng đã nhìn thấy Messi đi dạo hoặc dắt chó đi dạo vào buổi sáng", Molina chia sẻ.

Hiện tại, Messi sinh sống tại căn biệt thự cùng vợ Antonela Roccuzzo 3 ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro. Gia đình anh hài lòng với quyết định chuyển sang Mỹ sinh sống. Các con của Messi cũng đang gây ấn tượng tại đội học viện Inter Miami.

Hôm 6/3, Messi và tập thể Inter Miami vừa có chuyến thăm Nhà Trắng với tư cách nhà vô địch MLS Cup 2025. Tại đây, Leo có lần đầu tiên gặp mặt Tổng thống Donald Trump.

Cú đúp từ ngoài vùng cấm của Messi Sáng 2/3, Lionel Messi tỏa sáng với cú đúp giúp Inter Miami hạ Orlando City 4-2 thuộc vòng 2 MLS 2026.