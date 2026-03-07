Lingard cập bến Corinthians với mức lương gây chú ý

Jesse Lingard gia nhập Corinthians sau khi rời FC Seoul, mở ra chương mới trong sự nghiệp khi lần đầu thi đấu tại Nam Mỹ.

Cựu cầu thủ MU chuẩn bị đón thử thách mới ở Brazil.

Jesse Lingard chính thức tìm được bến đỗ mới khi ký hợp đồng với CLB Corinthians của Brazil. Một trong những chi tiết gây chú ý nhất sau khi thương vụ hoàn tất là mức lương của tiền vệ người Anh.

Theo hãng tin Brazil R7, Lingard sẽ nhận khoảng 86.000 bảng mỗi tháng tại đội bóng mới. Con số này được đánh giá là khá khiêm tốn nếu so với mức thu nhập của nhiều cầu thủ từng thi đấu lâu năm tại Premier League.

Corinthians xác nhận Lingard ký hợp đồng đến hết năm 2026. Thỏa thuận kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng nếu các điều kiện trong hợp đồng được đáp ứng. CLB Brazil cũng cho biết hợp đồng có thể tự động kéo dài đến năm 2027 nếu tiền vệ người Anh đạt các mục tiêu đã đặt ra.

Thương vụ được hoàn tất chỉ vài tháng sau khi Lingard rời FC Seoul vào tháng 12/2025. Sau khi chia tay đội bóng Hàn Quốc, cầu thủ 33 tuổi từng được liên hệ với khả năng trở lại châu Âu.

Một số CLB như Feyenoord, West Ham United, Wolverhampton Wanderers và Genoa được cho là đã theo dõi tình hình của tiền vệ này. Tuy nhiên, Lingard lại lựa chọn một hướng đi khác khi quyết định chuyển sang thi đấu tại Nam Mỹ.

Tại Corinthians, Lingard sẽ tái ngộ Memphis Depay, người đồng đội cũ ở Manchester United. Tiền đạo người Hà Lan gia nhập đội bóng Brazil từ tháng 9/2024 sau khi rời Atletico Madrid.

Chia sẻ sau khi hoàn tất việc chuyển đến Corinthians, Lingard cho biết anh bị ấn tượng mạnh bởi bầu không khí mà người hâm mộ dành cho đội bóng. Tiền vệ người Anh kể rằng ngay khi đặt chân đến Brazil, anh đã nghe thấy các cổ động viên hô vang khẩu hiệu của CLB tại sân bay.

Lingard cũng khẳng định bản thân nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các cầu thủ, ban huấn luyện cũng như ban lãnh đạo đội bóng. Điều đó khiến anh càng thêm háo hức trước chương mới trong sự nghiệp.

Cựu tuyển thủ Anh cho biết mình đang rất nóng lòng được ra sân và trải nghiệm bóng đá Brazil trong màu áo Corinthians.

Trong giai đoạn đỉnh cao, Lingard từng chơi hơn 230 trận cho Manchester United và có hơn 30 lần khoác áo đội tuyển Anh, trước khi bước vào những hành trình mới ngoài châu Âu trong những năm cuối sự nghiệp.