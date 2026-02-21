Tình cảnh bẽ bàng của Lingard

Jesse Lingard buộc phải sang Brazil chơi bóng do không nhiều đội bóng châu Âu muốn chiêu mộ cựu cầu thủ MU.

Cánh cửa chơi bóng ở châu Âu dường như đóng sập với Lingard.

Tháng 12 năm ngoái, Lingard đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với FC Seoul. Ba tháng sau khi trở thành cầu thủ tự do, Lingard được cho là sắp gia nhập CLB ít tên tuổi của Brazil là Remo.

Theo Globo, cuộc đàm phán sắp hoàn tất. Hai bên thảo luận trong nhiều tuần và khả năng ký hợp đồng đến hết mùa giải là rất lớn. Remo hiện chơi ở giải VĐQG Brazil và đứng ngay phía trên nhóm xuống hạng sau 3 vòng đầu tiên.

Trước khi sang Nam Mỹ, Lingard chào mời bản thân tới một số đội bóng tại Anh. Anh liên hệ với Burnley và West Ham. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, West Ham và Burnley từ chối ký hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Một loạt CLB Championship gồm Coventry, Middlesbrough và Ipswich cũng nói không với Lingard. Tại Scotland, cả Rangers lẫn Celtic đều không theo đuổi thương vụ. Celtic cân nhắc Lingard trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng chọn ký hợp đồng với Alex Oxlade-Chamberlain.

Sau khi nhiều cánh cửa ở châu Âu khép lại, Lingard đứng trước cơ hội làm lại sự nghiệp tại Brazil. Đây là ngã rẽ bất ngờ nhưng có thể là bước ngoặt cuối cùng trong hành trình của cựu cầu thủ MU.

Hồi tháng 2/2024, tiền vệ 33 tuổi gia nhập FC Seoul sau quãng thời gian ngắn khoác áo Nottingham Forest. Tại Hàn Quốc, anh ra sân 65 trận và ghi 18 bàn, thành tích không tệ với một cầu thủ từng bị nghi ngờ về động lực thi đấu.