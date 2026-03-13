Chiến sự leo thang, Qatar vẫn cho bóng đá trở lại

Giải Qatar Stars League (QSL) sẽ trở lại sau thời gian tạm dừng vì căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Giải QSL thi đấu trở lại.

Từ ngày 28/2, ban tổ chức giải QSL quyết định tạm hoãn do ảnh hưởng từ cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ và Iran. Qatar được đánh giá là khu vực nhạy cảm trong bối cảnh chiến sự leo thang, khiến các hoạt động thể thao bị ảnh hưởng đáng kể.

Dù vậy, ban tổ chức giải đấu quyết định khởi động lại mùa giải vào ngày 13/3 với ba trận đấu diễn ra trong ngày. Các trận đấu được tổ chức trên sân vận động nhưng không có khán giả, nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh.

Trong khi các trận đấu đang diễn ra, Bộ trưởng Quốc phòng Qatar thông báo lực lượng phòng không nước này đánh chặn thành công 2 tên lửa được phóng từ Iran hướng về lãnh thổ Qatar. Trước đó một ngày, hệ thống phòng thủ của quốc gia vùng Vịnh cũng đã chặn tổng cộng 9 tên lửa tương tự.

Joselu, cựu tiền đạo Real Madrid, đang thi đấu tại Qatar.

Bất chấp những diễn biến căng thẳng, giới chức Qatar vẫn muốn duy trì hoạt động bóng đá như một dấu hiệu cho thấy đất nước đang dần ổn định trở lại. Việc giải đấu tiếp tục diễn ra cũng được xem là thông điệp rằng Qatar vẫn đủ khả năng tổ chức các sự kiện thể thao trong bối cảnh khó khăn.

Quyết định này còn liên quan đến những cuộc thảo luận đang diễn ra giữa UEFA, CONMEBOL và Qatar về địa điểm tổ chức trận Finalissima, cuộc đối đầu giữa nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ. Qatar hiện nắm quyền tổ chức trận đấu này cùng một số trận giao hữu quốc tế trong đợt FIFA Days sắp tới. Việc các trận đấu tại giải quốc nội vẫn được tổ chức cho thấy Qatar sẵn sàng đăng cai nếu cần thiết.

HLV Cosmin Contra của CLB Al Arabi cho biết tình hình an ninh tại Qatar vẫn được kiểm soát tốt. “Sự ổn định mà chúng tôi đang trải qua cho thấy mức độ chuyên nghiệp rất cao trong việc xử lý các tình huống như thế này”, ông chia sẻ.

Trong khi đó, tiền vệ Alex Collado của Al Shamal cũng khẳng định các biện pháp của Chính phủ đã giúp các cầu thủ cảm thấy yên tâm hơn khi thi đấu.

Dù phải thi đấu trong bối cảnh an ninh phức tạp và không có sự cổ vũ của khán giả, việc bóng đá trở lại tại Qatar được xem là bước đi quan trọng nhằm khôi phục các hoạt động thể thao tại quốc gia này.

