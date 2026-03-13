Châu Âu dậy sóng vì 'hiện tượng Brazil'

Igor Thiago đang trở thành một trong những cái tên nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Brentford.

Igor Thiago tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh.

Phong độ ấn tượng của Thiago nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn châu Âu. Chelsea hiện được xem là đội bóng dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ này.

Ban lãnh đạo tại Stamford Bridge đang gấp rút tìm kiếm một trung phong đáng tin cậy trong bối cảnh tương lai của Liam Delap trở nên bất ổn do các vấn đề sức khỏe. Theo nhiều nguồn tin, Chelsea tăng cường liên hệ với người đại diện của Thiago nhằm sớm đạt được thỏa thuận trước khi thị trường chuyển nhượng hè chính thức mở cửa.

Tuy nhiên, đội bóng Tây London không phải là cái tên duy nhất quan tâm. Bayern Munich cũng đang theo dõi sát sao tình hình của chân sút người Brazil. Trong bối cảnh Harry Kane đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp.

Manchester City cũng không đứng ngoài cuộc. Đội bóng của Pep Guardiola đang cân nhắc tăng cường hàng công nếu Erling Haaland chuyển sang khoác áo Real Madrid.

Từng khởi đầu đầy khó khăn vì chấn thương, tiền đạo người Brazil có màn trở lại ấn tượng và nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những chân sút hiệu quả nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Sau 31 trận đấu chính thức, Thiago ghi tới 21 bàn thắng, 18 trong số đó được anh ghi tại Ngoại hạng Anh, thành tích chỉ xếp sau Erling Haaland trong danh sách những tay săn bàn hàng đầu giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Khi Brentford chia tay hai trụ cột tấn công Bryan Mbeumo và Yoane Wissa, cơ hội đá chính đã mở ra cho Thiago và tiền đạo 24 tuổi đã tận dụng hoàn hảo cơ hội đó, trở thành đầu tàu trên hàng công của đội bóng thành London.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD