Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tân binh đắt nhất lịch sử muốn rời Chelsea

  • Thứ sáu, 13/3/2026 06:47 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Enzo Fernandez được cho là đang nghiêm túc cân nhắc rời Stamford Bridge ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Enzo là chữ ký đắt nhất lịch sử Chelsea (121 triệu euro).

Những biến động gần đây tại Chelsea đang khiến tương lai của Enzo trở nên khó đoán. Việc CLB sa thải HLV Enzo Maresca, người xem tiền vệ 25 tuổi là hạt nhân trong dự án thể thao, đã tạo ra không ít bất ổn.

Bên cạnh đó, thất bại cay đắng trước Paris Saint-Germain tại Champions League và phong độ thất thường của "The Blues" tại Ngoại hạng Anh, càng khiến tham vọng cạnh tranh danh hiệu của đội bóng London bị đặt dấu hỏi.

Trong bối cảnh đó, nhiều ông lớn châu Âu bắt đầu theo dõi sát sao tình hình. Real Madrid được cho là xem Enzo Fernandez như phương án lý tưởng để lấp đầy khoảng trống mà Toni Kroos để lại, với khả năng hòa nhập tốt bên cạnh những ngôi sao như Fede Valverde hay Arda Guler. Trong khi đó,PSG cũng muốn đưa anh về Parc des Princes để tăng sức sáng tạo cho tuyến giữa.

Kể từ khi gia nhập Chelsea, nhà vô địch World Cup 2022 không chỉ gây ấn tượng bằng kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật và khả năng điều tiết trận đấu, mà còn bởi tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết. Những màn trình diễn bền bỉ cùng sự gắn kết với khán giả Stamford Bridge đã khiến anh được xem như một “thủ lĩnh tinh thần” của đội bóng, dù không chính thức đeo băng đội trưởng.

Sự kết hợp của Enzo với Moises Caicedo cũng từng được đánh giá là một trong những cặp tiền vệ trung tâm đáng chú ý nhất Premier League. Mùa trước, Enzo ghi 8 bàn và có 14 kiến tạo sau 46 trận, những con số cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của anh.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Premier League có thật sự 'thống trị' châu Âu?

Sự tự tin của bóng đá Anh sau vòng phân hạng Champions League có thể chỉ là ảo giác, khi những con số lạnh lùng bắt đầu kể một câu chuyện rất khác sau lượt đi vòng 1/8.

1 giờ trước

Duy Anh

Enzo Chelsea Enzo Real Madrid

    Đọc tiếp

    Chau Au day song vi 'hien tuong Brazil' hinh anh

    Châu Âu dậy sóng vì 'hiện tượng Brazil'

    19 phút trước 07:01 13/3/2026

    0

    Igor Thiago đang trở thành một trong những cái tên nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Brentford.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý