Premier League có thật sự 'thống trị' châu Âu?

Sự tự tin của bóng đá Anh sau vòng phân hạng Champions League có thể chỉ là ảo giác, khi những con số lạnh lùng bắt đầu kể một câu chuyện rất khác sau lượt đi vòng 1/8.

Ngay sau khi vòng phân hạng Champions League mùa này khép lại, không khí trên các chương trình bình luận bóng đá tại Anh tràn ngập những lời ca ngợi về sức mạnh của Premier League.

Các CLB Anh gây thất vọng ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Sáu đại diện góp mặt ở vòng knock-out, dàn cầu thủ đắt giá và nguồn tiền khổng lồ khiến nhiều người nhanh chóng kết luận rằng bóng đá Anh đang thống trị châu Âu.

Nhưng "thống trị" là một từ có ý nghĩa to lớn. Và khi nhìn vào thực tế, khái niệm đó dường như bị dùng quá dễ dàng và hời hợt.

Sự thật luôn có sức nặng

Hai mùa Champions League gần nhất không hề có đội bóng Anh nào vào chung kết. Thậm chí trong khoảng thời gian đó, Premier League chỉ có đúng một đại diện lọt vào bán kết. Nếu nói về sự vượt trội kéo dài, bóng đá Tây Ban Nha mới là nơi xứng đáng với khái niệm ấy.

Kể từ khi Premier League ra đời năm 1992, các CLB Anh mới vô địch Champions League bảy lần. Trong cùng giai đoạn, các CLB Tây Ban Nha đã giành tới 13 danh hiệu. Ở Europa League hay UEFA Cup, chênh lệch cũng không hề nhỏ: Anh có năm chức vô địch, Tây Ban Nha có 12.

Những con số ấy không phải là chi tiết vặt vãnh. Chúng là bức tranh dài hạn của quyền lực bóng đá châu Âu.

Sự hào hứng với Premier League thường bắt nguồn từ sức mạnh tài chính. Không giải đấu nào trên thế giới có nguồn thu truyền hình và thương mại lớn như vậy. Nhờ đó, nhiều CLB Anh có thể chi tiền mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng và sở hữu đội hình rất dày.

Valverde toả sáng trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Manchester City.

Chính yếu tố này giúp các đội bóng Premier League thường tiến khá xa ở các cúp châu Âu. Nhưng tiến sâu không đồng nghĩa với thống trị. Khi bước vào những vòng knock-out căng thẳng nhất, những thế lực truyền thống như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich hay thậm chí là Paris Saint-Germain vẫn chứng minh họ ở một đẳng cấp khác.

Một minh chứng rõ ràng đến ngay trong tuần thi đấu vừa qua. Sáu CLB Anh góp mặt ở vòng 16 đội Champions League nhưng không thắng nổi một trận. Bốn thất bại trong số đó thậm chí là những trận thua đậm.

Đó không phải hình ảnh của một giải đấu đang áp đảo phần còn lại của châu Âu.

Premier League nên tự nhìn lại mình

Nhiều người cũng cho rằng Premier League sở hữu những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thực tế phức tạp hơn nhiều. Rất nhiều ngôi sao hàng đầu lại đang thi đấu ở các giải khác.

Tiền đạo hay nhất thế giới lúc này có thể là Harry Kane hoặc Kylian Mbappe. Một người đang tỏa sáng ở Đức, người còn lại đang trên đường chinh phục La Liga. Nếu xây dựng một đội hình trong mơ của bóng đá châu Âu hiện tại, bạn hoàn toàn có thể làm điều đó mà không cần quá nhiều cái tên từ Premier League.

Các CLB Anh cần cải thiện nhiều ở Champions League.

Premier League vẫn có sức hút khổng lồ. Nó là giải đấu giàu nhất và có cường độ thể chất khắc nghiệt bậc nhất. Các cầu thủ từng thi đấu ở nhiều quốc gia đều thừa nhận rằng đây là môi trường đòi hỏi thể lực lớn nhất ở châu Âu.

Nhưng chính sự khắc nghiệt ấy đôi khi cũng đặt ra câu hỏi: liệu nhịp độ thể lực đó có phải sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận chiến chiến thuật ở Champions League hay không?

Trong những vòng knock-out, nơi các đội bóng hàng đầu châu Âu kiểm soát trận đấu bằng kinh nghiệm và bản lĩnh, Premier League không phải lúc nào cũng chiếm ưu thế.

Dĩ nhiên, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ ở mùa giải này. Arsenal vẫn có cơ hội vượt qua Bayer Leverkusen, còn Liverpool hoàn toàn có thể lật ngược tình thế trước Galatasaray tại Anfield.

Nếu bóng đá Anh có hai đại diện ở tứ kết Champions League, đó sẽ là một kết quả tích cực. Nhưng nó cũng sẽ nhắc nhở một điều quan trọng ẩn náu đằng sau.

Premier League là giải đấu hấp dẫn, giàu có và cạnh tranh. Nhưng nói rằng nó đang thống trị châu Âu có lẽ vẫn là một lời khẳng định quá vội vàng.

