Haaland nhận điểm 4 sau trận thua Real

Gianluigi Donnarumma - 5,5. Anh không nhận được nhiều hỗ trợ từ hàng thủ, nhưng những quyết định vẫn gây thất vọng, đặc biệt là tình huống lúng túng dẫn tới bàn thua và pha phạm lỗi với Vinicius khiến đội nhà chịu phạt đền. Dù vậy, thủ môn người Italy phần nào chuộc lỗi khi cản phá thành công quả 11 m, trước khi phải nhận một thẻ vàng.