Haaland nhận điểm 4 sau trận thua Real

Gianluigi Donnarumma - 5,5. Anh không nhận được nhiều hỗ trợ từ hàng thủ, nhưng những quyết định vẫn gây thất vọng, đặc biệt là tình huống lúng túng dẫn tới bàn thua và pha phạm lỗi với Vinicius khiến đội nhà chịu phạt đền. Dù vậy, thủ môn người Italy phần nào chuộc lỗi khi cản phá thành công quả 11 m, trước khi phải nhận một thẻ vàng.
Abdukodir Khusanov - 5. Chơi lúng túng và mắc sai lầm khi mất bóng bất cẩn, tạo điều kiện cho Real phản công dẫn tới cơ hội ghi bàn thứ tư, rất may là Donnarumma cản phá phạt đền thành công.
Ruben Dias - 5. Trung vệ người Bồ Đào Nha sở hữu rất nhiều kinh nghiệm, nhưng trong thời điểm Manchester City rơi vào thế khó khăn nhất, anh không thể trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng thủ của đội bóng.
Marc Guehi - 4. Real Madrid liên tục tấn công vào cánh của Guehi và O’Reilly, và gần như muốn làm gì cũng được ở khu vực này. Bàn thua thứ ba cho thấy sự khác biệt về quyết tâm, khi Valverde thể hiện khát khao lớn hơn để vượt qua Guehi và ghi bàn.
Nico O’Reilly - 4. Valverde nhiều lần dễ dàng vượt qua O’Reilly trong hiệp một đầy thất vọng của Man City. Anh không thể kiểm soát được nhân tố quan trọng nhất của trận đấu và phải trả giá dù đã có cố gắng.
Rodri - 6. Dù tuyến giữa của Man City bị lép vế, Rodri vẫn cố gắng xoay chuyển thế trận trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, với danh tiếng và kỳ vọng lớn dành cho anh, màn trình diễn này vẫn chưa đạt yêu cầu.
Savinho - 5. Không tạo ra cơ hội nào, không có pha đi bóng thành công và bị Ferland Mendy kiểm soát khá chặt. Vì vậy, việc Savinho bị HLV Pep Guardiola rút ra ngay sau giờ nghỉ là điều không quá bất ngờ.
Bernardo Silva - 5. Là một trong những cầu thủ được Guardiola tin tưởng nhất, nhưng Bernardo Silva không để lại nhiều dấu ấn tích cực trong trận đấu này. Anh thường xuyên thua trong các pha tranh chấp tay đôi và không tạo ra sự đột biến khi có bóng.
Jeremy Doku - 7. Một trong số ít cầu thủ chơi tốt bên phía Man City. Với tốc độ và khả năng đi bóng, Doku nhiều lần vượt qua hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, điều khó hiểu là không có cầu thủ nào của City di chuyển vào cột xa để tận dụng những quả tạt thấp nguy hiểm của anh.
Antoine Semenyo - 6. Semenyo thường xuyên trượt chân trong những tình huống có vị trí thuận lợi, khiến anh không thể tận dụng tốt các cơ hội. Anh chơi tốt hơn khi được chuyển sang cánh phải trong hiệp hai.
Erling Haaland - 4 Tiền đạo người Na Uy chỉ chạm bóng 10 lần trong cả trận, trong đó chỉ một lần trong vòng cấm Real Madrid. Anh không tung ra cú sút nào, không tạo ra cơ hội nào, gần như "mất hút" tại Bernabeu.
