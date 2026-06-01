VAR thay đổi lớn tại World Cup

  • Thứ hai, 1/6/2026 06:26 (GMT+7)
Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB) vừa chính thức phê duyệt loạt quy định mới đầy cứng rắn cho World Cup 2026.

VAR sẽ có những thay đổi ở World Cup 2026

Theo thông báo mới nhất từ IFAB, VAR sẽ có thêm quyền can thiệp vào các tình huống phạm lỗi xảy ra ngay trước khi bóng được đưa vào cuộc ở các pha đá phạt hoặc phạt góc.

Nếu cầu thủ tấn công phạm lỗi rõ ràng khi bóng chưa rời chấm đá phạt nhưng dẫn đến bàn thắng hoặc phạt đền, VAR sẽ đề xuất trọng tài kiểm tra lại. Khi đó, bàn thắng sẽ bị hủy, cầu thủ vi phạm bị xử lý kỷ luật và quả phạt phải được thực hiện lại.

Pierluigi Collina, trưởng ban trọng tài FIFA, lấy dẫn chứng về bàn thắng của Ben White (Anh) vào lưới Uruguay hồi tháng 3: "Bàn thắng đó không công bằng và sẽ bị từ chối theo giao thức mới vì lỗi cản người trái phép trước khi quả phạt góc diễn ra".

FIFA cũng đưa ra biện pháp mạnh tay để bảo vệ hình ảnh giải đấu. Các cầu thủ có hành vi che miệng bằng tay hoặc áo khi tranh luận với trọng tài/đối thủ sẽ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp nếu bị coi là thiếu tinh thần thể thao. FIFA chỉ cho phép che miệng trong các cuộc trò chuyện thân thiện, không mang tính đối đầu.

FIFA cũng quyết tâm loại bỏ tình trạng các đội bóng lợi dụng việc cầu thủ (đặc biệt là thủ môn) nằm sân chấn thương để họp chiến thuật bên đường biên. Ông Collina khẳng định trọng tài sẽ chủ động ngăn chặn việc các cầu thủ rời sân để nghe chỉ đạo trong thời gian bóng chết.

