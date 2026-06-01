Cơ bắp của Rashford trong phòng tập Inter Miami

Marcus Rashford gây chú ý khi chọn trung tâm huấn luyện của Inter Miami để chuẩn bị cho World Cup 2026, trong lúc tương lai tại Barcelona vẫn chưa được định đoạt.

Rashford không muốn bỏ phí ngày nào và lao vào luyện tập trước thềm World Cup.

Marcus Rashford đang tận dụng từng ngày nghỉ hiếm hoi trước World Cup 2026 để duy trì thể trạng ở mức cao nhất. Tiền đạo người Anh vừa xuất hiện tại trung tâm huấn luyện của Inter Miami, đội bóng mà Lionel Messi đang khoác áo, nhằm chuẩn bị cho hành trình cùng tuyển Anh tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Theo AS, Rashford có mặt tại Miami trong vài ngày qua và lựa chọn cơ sở vật chất của Inter Miami làm nơi tập luyện cá nhân. Đây được xem là một trong những trung tâm huấn luyện hiện đại nhất MLS hiện nay, với hệ thống công nghệ và phương pháp hỗ trợ cầu thủ thuộc nhóm hàng đầu giải đấu.

Việc Rashford xuất hiện tại "đại bản doanh" của đội chủ quản Lionel Messi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ truyền thông. Những hình ảnh được công bố cho thấy chân sút sinh năm 1997 liên tục tập gym, thực hiện các bài tập sức mạnh và vận động trên sân cỏ cùng ê-kíp riêng với cường độ cao.

Lựa chọn của Rashford không phải ngẫu nhiên. Mùa giải cấp CLB vừa khép lại cách đây ít ngày, trong khi đội tuyển Anh hội quân trong vài ngày tới. Khoảng trống giữa hai giai đoạn khiến nhiều tuyển thủ phải tự duy trì thể lực để bảo đảm trạng thái tốt nhất trước World Cup.

Tại World Cup 2026, tuyển Anh sẽ lần lượt chạm trán Croatia, Ghana và Panama ở vòng bảng. Với Rashford, đây không chỉ là cơ hội chinh phục danh hiệu cùng "Tam sư", mà còn mang ý nghĩa đặc biệt cho tương lai sự nghiệp.

Tiền đạo 29 tuổi hiện vẫn chưa biết mình có tiếp tục gắn bó với Barcelona ở mùa giải tới hay không. Dù vậy, World Cup được xem là sân khấu hoàn hảo để anh chứng minh giá trị với ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou.

Những buổi tập tại Miami cho thấy quyết tâm của anh trước giải đấu lớn nhất hành tinh, đồng thời là lời khẳng định rằng cuộc chiến giành vị trí tại Barcelona vẫn chưa khép lại.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.