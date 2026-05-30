Tiền đạo Marcus Rashford dường như nằm ngoài kế hoạch chuyển nhượng của Barcelona trong mùa hè này.

Rashford thành trò cười. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 30/5, Barcelona công bố bản hợp đồng "bom tấn" mang tên Anthony Gordon với mức phí chuyển nhượng 70 triệu bảng (chưa bao gồm phụ phí). Đây là nhân tố có thể đá chính ngay lập tức ở cánh trái của đội bóng xứ Catalonia từ mùa giải 2026/27.

Ngay sau đó, Barcelona còn theo đuổi một "bom tấn" khác là Julian Alvarez với mức phí có thể vượt mốc 100 triệu euro. Nếu Alvarez cũng gia nhập Barcelona trong mùa hè này, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào Rashford.

Trước đó, đội bóng xứ Catalonia không hề tỏ ra mặn mà với tiền đạo người Anh dù anh chỉ được định giá khoảng 26 triệu bảng, thấp hơn rất nhiều so với những mục tiêu kể trên.

Đóng góp của Rashford trong mùa giải 2025/26 không hề tệ khi anh tham gia trực tiếp vào 28 bàn của Barcelona trên mọi đấu trường. HLV Hansi Flick cũng từng dành nhiều lời khen cho chân sút người Anh, nhưng cuối cùng vẫn ưu tiên chiêu mộ những ngôi sao tấn công trẻ trung hơn.

Sự tương phản đó vô tình biến Rashford thành chủ đề bị chế giễu trên mạng xã hội. Một CĐV bình luận: "Nếu tôi là Rashford, tôi sẽ rời đi ngay". Một tài khoản khác viết: "Đây là một sự xấu hổ đối với Rashford". Một người hâm mộ khác nhận xét: "Barcelona rõ ràng không đánh giá cao Rashford như những gì họ từng nói trước báo giới".

Từ một trong những ngôi sao triển vọng hàng đầu của Premier League đến cái tên bị Barcelona ngó lơ trên thị trường chuyển nhượng, Rashford đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.