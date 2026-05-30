Arsenal tính 'rút ruột' Chelsea

Theo nguồn tin từ CaughtOffside, Arsenal vừa chính thức điền tên Enzo Fernandez vào danh sách mua sắm ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Đại diện Bắc London sẵn sàng đối đầu trực tiếp với hai đội bóng lớn Manchester City và Real Madrid. Huấn luyện viên Mikel Arteta được cho là dành sự ngưỡng mộ nhất định cho tài năng của Enzo.

Bất chấp màn trình diễn nghèo nàn của Chelsea khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 10, ngôi sao người Argentina vẫn chứng minh giá trị bản thân với 15 bàn và 7 pha kiến tạo. Chelsea có thể cân nhắc bán nhà vô địch World Cup 2022 với giá 120 triệu bảng.

Tương lai của Enzo đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Trong khi tân thuyền trưởng Chelsea, Xabi Alonso, coi anh là nhân tố không thể đụng đến, thì người đại diện Javier Pastore lại công khai thúc đẩy một cuộc chuyển nhượng tới Real Madrid.

Bản thân cầu thủ này cũng từng bày tỏ sự yêu thích với cuộc sống tại Madrid vì những nét tương đồng quê nhà Buenos Aires. Mặt khác, sức hút từ Manchester City cũng cực kỳ lớn khi ngôi sao mang áo số 8 có cơ hội tái ngộ Enzo Maresca. Với bản hợp đồng kéo dài đến tận năm 2032, cuộc thương thảo giành chữ ký của Enzo hứa hẹn sẽ là một trong những thương vụ tốn nhiều giấy mực nhất mùa hè này.

Bên cạnh Enzo, Sandro Tonali (Newcastle) cũng là một trong những mục tiêu của Arsenal để tăng cường hàng tiền vệ. "Pháo thủ" dự kiến sẽ tiếp tục nâng cấp đội hình sau khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

