Viễn cảnh Fernandez trở thành tân binh đầu tiên của Mourinho ở Real

  • Thứ tư, 27/5/2026 16:10 (GMT+7)
Chelsea đang phải đối mặt với cuộc chiến giữ chân trụ cột đầy cam go khi tiền vệ Enzo Fernandez được cho là hạ quyết tâm rời Stamford Bridge ngay trong hè này.

Enzo Fernandez có thể rời Chelsea trong tương lai gần

Theo TEAMtalk, tuyển thủ người Argentina chính thức thông báo với ban lãnh đạo Chelsea về nguyện vọng ra đi, đồng thời từ chối mọi đề nghị gia hạn hợp đồng. Động thái này giáng đòn mạnh vào kế hoạch xây dựng "trục xương sống" dài hạn mà đại diện Tây London từng kỳ vọng tuyển thủ Argentina sẽ cùng Moises Caicedo gánh vác.

Mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt đáng kể từ tháng 4, sau những lùm xùm phát ngôn gây tranh cãi khiến Enzo bị gạch tên khỏi đội hình. Dù Chelsea vừa có những thay đổi thượng tầng mạnh mẽ với việc bổ nhiệm Xabi Alonso vào chiếc ghế HLV trưởng, việc "The Blues" không thể giành vé dự đấu trường châu Âu trở thành giọt nước tràn ly, khiến ngôi sao 24 tuổi không còn mặn mà với tương lai tại Anh.

Trong bối cảnh ấy, Real Madrid nhanh chóng nhảy vào cuộc đua với tham vọng biến Enzo thành "bom tấn" tiếp theo tại Bernabeu. Chủ tịch Florentino Perez hiện coi tiền vệ người Argentina là mục tiêu trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử của mình.

Ban lãnh đạo Real tin rằng Enzo là sự lựa chọn phù hợp và mang tính dài hạn với Mourinho hơn so với các phương án khác như Mac Allister hay Rodri.

Về phía Chelsea, đội bóng này tuyên bố sẽ không để ngôi sao của mình ra đi với giá dưới 106 triệu bảng, con số kỷ lục "The Blues" từng trả cho Benfica vào năm 2023.

Tuy nhiên, với việc Chủ tịch Perez đang cần một bản hợp đồng danh tiếng để củng cố vị thế chính trị tại câu lạc bộ, Real Madrid được cho là nắm rõ cấu trúc tài chính cần thiết để thuyết phục Chelsea ngồi vào bàn đàm phán.

Huy Trưởng

  Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

