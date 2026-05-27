Modric xác định thời điểm giải nghệ

Tiền vệ kỳ cựu Luka Modric nhiều khả năng chính thức treo giày sau khi kết thúc chiến dịch World Cup 2026 cùng Croatia.

Modric cân nhắc giải nghệ sau World Cup 2026

Bước ngoặt dẫn đến quyết định giải nghệ của cựu tiền vệ Real Madrid được cho là xuất phát sau trận thua Cagliari của AC Milan ở vòng 38 Serie A diễn ra hôm 25/5.

Kết quả đáng thất vọng tại San Siro dập tắt hoàn toàn hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới của "Rossoneri", khi thầy trò Allegri cán đích ở vị trí thứ năm chung cuộc.

Đối với Modric, việc được hít thở bầu không khí đỉnh cao tại đấu trường danh giá nhất châu Âu là điều kiện tiên quyết để anh tiếp tục gia hạn hợp đồng với AC Milan.

Theo nhà báo Nicolo Schira, ở tuổi 40, Modric dành nhiều giờ để cân nhắc và đi đến kết luận rằng việc tiếp tục thi đấu không còn nằm trong kế hoạch của anh.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh AC Milan đang trải qua cuộc thanh trừng mạnh mẽ từ giới chủ RedBird. Sau mùa giải thất vọng, toàn bộ ban huấn luyện cùng huấn luyện viên Allegri vừa bị sa thải, chỉ có Zlatan Ibrahimovic được giữ lại trong vai trò quản lý.

Sự ra đi của Modric sẽ để lại nhiều tiếc nuối, bởi ngoài đóng góp về mặt chuyên môn, anh còn có sợi dây gắn kết sâu sắc với thành phố Milan. Gia đình tuyển thủ Croatia cũng mới ổn định cuộc sống tại đây, đặc biệt là cô con gái Ema Modric đang thi đấu đầy triển vọng cho đội nữ U13 của câu lạc bộ.

Hiện tại, Modric sẽ dồn toàn bộ tâm trí cho tuyển Croatia tại World Cup 2026. Sau giải đấu tại Bắc Mỹ, thế giới bóng đá nhiều khả năng sẽ chính thức chia tay một trong những tiền vệ hào hoa và tài năng nhất lịch sử.

Modric vẫn chưa già Ở độ tuổi 40, Luka Modric vẫn chinh phục người hâm mộ bằng những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo mới AC Milan. Nhiều người đặt ra câu hỏi đâu mới là điểm giới hạn của chàng tiền vệ người Croatia.