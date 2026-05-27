Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Modric xác định thời điểm giải nghệ

  • Thứ tư, 27/5/2026 16:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền vệ kỳ cựu Luka Modric nhiều khả năng chính thức treo giày sau khi kết thúc chiến dịch World Cup 2026 cùng Croatia.

Modric cân nhắc giải nghệ sau World Cup 2026

Bước ngoặt dẫn đến quyết định giải nghệ của cựu tiền vệ Real Madrid được cho là xuất phát sau trận thua Cagliari của AC Milan ở vòng 38 Serie A diễn ra hôm 25/5.

Kết quả đáng thất vọng tại San Siro dập tắt hoàn toàn hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới của "Rossoneri", khi thầy trò Allegri cán đích ở vị trí thứ năm chung cuộc.

Đối với Modric, việc được hít thở bầu không khí đỉnh cao tại đấu trường danh giá nhất châu Âu là điều kiện tiên quyết để anh tiếp tục gia hạn hợp đồng với AC Milan.

Theo nhà báo Nicolo Schira, ở tuổi 40, Modric dành nhiều giờ để cân nhắc và đi đến kết luận rằng việc tiếp tục thi đấu không còn nằm trong kế hoạch của anh.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh AC Milan đang trải qua cuộc thanh trừng mạnh mẽ từ giới chủ RedBird. Sau mùa giải thất vọng, toàn bộ ban huấn luyện cùng huấn luyện viên Allegri vừa bị sa thải, chỉ có Zlatan Ibrahimovic được giữ lại trong vai trò quản lý.

Sự ra đi của Modric sẽ để lại nhiều tiếc nuối, bởi ngoài đóng góp về mặt chuyên môn, anh còn có sợi dây gắn kết sâu sắc với thành phố Milan. Gia đình tuyển thủ Croatia cũng mới ổn định cuộc sống tại đây, đặc biệt là cô con gái Ema Modric đang thi đấu đầy triển vọng cho đội nữ U13 của câu lạc bộ.

Hiện tại, Modric sẽ dồn toàn bộ tâm trí cho tuyển Croatia tại World Cup 2026. Sau giải đấu tại Bắc Mỹ, thế giới bóng đá nhiều khả năng sẽ chính thức chia tay một trong những tiền vệ hào hoa và tài năng nhất lịch sử.

Modric vẫn chưa già Ở độ tuổi 40, Luka Modric vẫn chinh phục người hâm mộ bằng những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo mới AC Milan. Nhiều người đặt ra câu hỏi đâu mới là điểm giới hạn của chàng tiền vệ người Croatia.

Modric đi vào lịch sử với World Cup thứ năm

Luka Modric tiếp tục được Croatia triệu tập dự World Cup 2026, giải đấu được xem là điểm kết thúc cho sự nghiệp quốc tế huyền thoại của anh.

19:12 18/5/2026

Modric đứng trước quyết định lớn sau World Cup

Luka Modric bắt đầu cân nhắc tương lai sau chấn thương nghiêm trọng, trong bối cảnh hợp đồng với AC Milan sắp hết hạn và World Cup 2026 đã cận kề.

15:36 12/5/2026

Modric gây chú ý

Tiền vệ Luka Modric khiến người hâm mộ lo lắng khi buộc phải rời sân vì chấn thương đầu trong trận đấu giữa AC Milan và Juventus tại vòng 34 Serie A rạng sáng 27/4.

06:28 27/4/2026

Cuốn sách “I think therefore I play” của danh thủ Andrea Pirlo với chấp bút của người bạn Alessandro Alciato xuất bản năm 2013 mang tới chân dung rõ nét nhất về tiền vệ huyền thoại của bóng đá Italy. Cuốn sách ghi lại những giai thoại bất hủ về sự nghiệp của Pirlo, như khoảnh khắc vô địch World Cup 2006.

Huy Trưởng

modric Luka Modric modric

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Đọc tiếp

West Ham chot tuong lai Nuno Santo hinh anh

West Ham chốt tương lai Nuno Santo

1 giờ trước 16:45 27/5/2026

0

West Ham xác nhận huấn luyện viên Nuno Espirito Santo sẽ tiếp tục dẫn dắt CLB ở mùa giải tới dù "The Hammers" không thể trụ lại Premier League.

Giai pickleball chau A tro lai Viet Nam hinh anh

Giải pickleball châu Á trở lại Việt Nam

1 giờ trước 16:37 27/5/2026

0

Giải Asia Open Pickleball Championships 2026 quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu khu vực, tiếp tục đưa TP.HCM trở thành điểm hẹn lớn của pickleball châu Á.

Man City sap rung chuyen? hinh anh

Man City sắp rung chuyển?

2 giờ trước 16:17 27/5/2026

0

Giữa lúc Man City sắp nhận phán quyết vụ 115 cáo buộc tài chính, sự ra đi của Pep Guardiola càng khiến tương lai đội bóng trở nên đầy bất ổn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý