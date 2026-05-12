Modric đứng trước quyết định lớn sau World Cup

Luka Modric bắt đầu cân nhắc tương lai sau chấn thương nghiêm trọng, trong bối cảnh hợp đồng với AC Milan sắp hết hạn và World Cup 2026 đã cận kề.

Luka Modric đang bước vào một trong những giai đoạn quan trọng nhất cuối sự nghiệp. Theo AS, tiền vệ người Croatia chưa đưa ra quyết định về tương lai dù AC Milan vẫn muốn gia hạn hợp đồng với anh.

Trong phần lớn mùa giải, việc Modric tiếp tục gắn bó với đội chủ sân San Siro từng được xem là điều gần như chắc chắn. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi sau chấn thương nghiêm trọng gặp phải cuối tháng trước.

Ngày 27/4, Modric bị gãy phức tạp xương gò má trái sau va chạm trong trận đấu với Juventus. Ca chấn thương khiến tiền vệ 40 tuổi phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu hết mùa giải cùng Milan.

Nghiêm trọng hơn, khả năng dự World Cup 2026 của Modric từng bị đặt dấu hỏi lớn. Đây nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của cựu sao Real Madrid.

Hiện Modric cùng Liên đoàn Bóng đá Croatia đã làm việc với FIFA để thống nhất phương án bảo vệ phần mặt bị tổn thương. Theo đội ngũ y tế, chiếc mặt nạ Modric sử dụng tại World Cup cần có mức bảo vệ cao hơn đáng kể so với các loại mặt nạ thông thường mà cầu thủ khác từng đeo trước đây.

Nếu kịp bình phục để ra sân tại Mỹ hè này, Modric sẽ tham dự kỳ World Cup thứ năm trong sự nghiệp, sau các giải đấu năm 2006, 2014, 2018 và 2022.

Dù bước sang tuổi 40, Modric vẫn trải qua mùa giải ấn tượng trong màu áo Milan. Tiền vệ người Croatia nhanh chóng hòa nhập và trở thành một trong những điểm tựa về kinh nghiệm lẫn chuyên môn của đội bóng Italy.

Tuy nhiên, chấn thương vừa qua khiến Modric phải suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên tiếp tục chơi bóng đỉnh cao thêm một mùa giải nữa hay không.

Trong lúc tương lai Modric còn bỏ ngỏ, AC Milan cũng đối mặt giai đoạn đầy bất ổn. Đội bóng áo đỏ-đen sa sút mạnh trong hai tháng gần đây, từ vị thế đua vô địch xuống cảnh chật vật cạnh tranh suất dự Champions League.

Milan hiện bị Juventus vượt mặt, bằng điểm với Roma và chỉ hơn Como đúng 2 điểm. Viễn cảnh vắng mặt ở Champions League mùa tới đang trở nên rõ ràng hơn với đội chủ sân San Siro.