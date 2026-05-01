Real Madrid muốn yên ổn dùng Mourinho, phải gọi lại Modric

Việc rộ tin Real Madrid mời lại người cũ Jose Mourinho về làm HLV không rõ thực hư ra sao nhưng chắc chắn, mọi thứ sẽ không êm ả nếu Mourinho không được lòng quân.

Chỉ khi Modric trở lại thì Mourinho mới yên ổn ở Real Madrid.

Real Madrid đang sống lại những ngày tháng ảm đạm của 16 năm trước (giai đoạn 2009-2010) khi chuẩn bị khép lại mùa giải thứ hai liên tiếp hoàn toàn trắng tay, ngậm ngùi nhìn đại kình địch Barcelona chuẩn bị xưng vương tại La Liga năm thứ hai liên tiếp. Trước tình thế trớ trêu này, Chủ tịch Florentino Perez dường như đang toan tính lặp lại nước đi cũ.

Hào quang phai nhạt và quyền lực của lớp trẻ

Năm 2010, ban lãnh đạo Real Madrid trải thảm đỏ mời Jose Mourinho về Bernabeu ngay sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha vươn lên đỉnh vinh quang với cú ăn ba lịch sử cùng Inter Milan. Vị HLV này lập tức để lại dấu ấn bằng chiếc Cúp Nhà vua ở mùa giải đầu tiên và xuất sắc chinh phục La Liga ở năm thứ hai.

Quan trọng hơn, chính bộ khung đội hình cùng tư duy chơi bóng do Mourinho dày công rèn giũa đã trở thành nền tảng vững chắc giúp Real Madrid đoạt vô số danh hiệu Champions League dưới triều đại của Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane sau này.

Vào lúc này, việc đưa vị thuyền trưởng cũ trở lại để cứu vãn một tập thể rệu rã nghe qua có vẻ khá hợp lý. Tuy nhiên, vị thế của ông khi đặt chân đến Madrid hiện tại đã suy giảm nghiêm trọng so với quá khứ.

Mourinho vẫn chưa thể giúp Benfica giành được bất kỳ danh hiệu nào kể từ khi nắm quyền. Chiếc cúp gần nhất mà huấn luyện viên này chạm tay vào đã là từ giải đấu cấp thấp UEFA Europa Conference League 2022 cùng với AS Roma.

Sự sa sút về uy tín khiến giới truyền thông liên tục đặt ra câu hỏi liệu Mourinho đã "hết thời". Nghiêm trọng hơn, phong cách huấn luyện của "Người đặc biệt" dường như không nhận được sự tôn trọng từ lớp cầu thủ trẻ đầy cá tính hiện nay.

Người hâm mộ hẳn vẫn chưa quên sự cố Vinicius có hành động ăn mừng đầy khiêu khích trong trận đấu giữa Real Madrid và Benfica tại đấu trường Champions League mùa này. Việc Mourinho sau đó châm biếm Vinicius khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mất điểm trầm trọng trong mắt dàn sao trẻ Madrid.

Tại Bernabeu lúc này, sự hợp tác và thái độ của các cầu thủ mới là yếu tố sống còn quyết định thành bại. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc Xabi Alonso phải ngậm ngùi bật bãi chỉ sau nửa mùa giải cầm quân vì không quản được cái tôi quá lớn của các học trò.

Nếu Mourinho đơn độc tới Madrid mùa sau, e rằng ông còn thảm hơn Alonso.

Mourinho hiện tại không còn nhiều uy tín.

Chìa khóa mang tên Luka Modric

Nhìn quanh đội hình của Real Madrid hiện tại, không còn một cá nhân nào là trò cưng hay "đệ ruột" của Mourinho do ông đã rời xa đội bóng áo trắng suốt 13 năm. Người học trò cuối cùng của ông tại đây chính là lão tướng Luka Modric, người đã nói lời chia tay thủ đô Tây Ban Nha vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2025. Hiện tại, Modric hoàn toàn có khả năng rời AC Milan vào mùa hè này khi hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn.

Nếu Real Madrid thực sự khao khát đưa Mourinho trở lại và hy vọng ông có thể sống yên ổn trong phòng thay đồ, họ buộc phải tìm cách đưa Modric trở về. Mối quan hệ giữa hai thầy trò vô cùng tốt đẹp và gắn bó.

Chính Mourinho là người đấu tranh để mang Modric về Bernabeu, đồng thời đứng ra che chở, bảo vệ tiền vệ người Croatia trong những ngày đầu tiên anh phải chịu vô vàn áp lực từ dư luận Tây Ban Nha.

Cho đến bây giờ, Quả bóng vàng 2018 vẫn sở hữu uy tín cực kỳ cao và tiếng nói đầy trọng lượng với thế hệ cầu thủ trẻ như Vinicius hay Jude Bellingham. Chỉ cần có Modric xuất hiện tại CLB, dù là trong vai trò trợ lý HLV hay một lão tướng giữ tiếng nói trong phòng thay đồ, Mourinho mới có cơ hội thiết lập lại kỷ luật và triển khai các ý đồ chiến thuật.

Bằng không, việc đưa một HLV cá tính mạnh về làm việc với một dàn sao bất mãn sẽ chỉ tạo ra một mớ hỗn độn và đẩy đội bóng lún sâu hơn vào khủng hoảng.