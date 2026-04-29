Tương lai Mourinho gây chú ý

Benfica tự tin giữ chân HLV Jose Mourinho, bất chấp việc ông có thể trở lại dẫn dắt Real Madrid trong mùa giải tới.

Real Madrid đang tìm kiếm HLV mới sau mùa giải không như kỳ vọng dưới thời Alvaro Arbeloa. Trong bối cảnh đó, Mourinho nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Bernabeu. Khả năng này dễ xảy ra khi ông nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch Florentino Perez.

Nhà cầm quân 63 tuổi dẫn dắt Benfica với hợp đồng đến tháng 6/2027, sau khi nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, giao kèo của Mourinho có điều khoản giải phóng trị giá 3 triệu euro. Đây là yếu tố có thể mở đường cho một cuộc tái hợp với Real Madrid.

Tuy nhiên, Benfica không lo ngại, đồng thời lên kế hoạch dài hạn cho mùa giải 2026/27 với Mourinho là trung tâm. Dù vậy, Benfica cũng chuẩn bị phương án dự phòng. Trong trường hợp Mourinho ra đi, cái tên được nhắm đến là HLV Marco Silva. Chiến lược gia 48 tuổi hết hợp đồng với Fulham vào hè 2026, khiến ông trở thành lựa chọn khả thi.

Theo quy định, điều khoản phá vỡ hợp đồng của Mourinho có thể được kích hoạt trong vòng 10 ngày sau trận đấu cuối cùng mùa giải. Benfica khép lại chiến dịch bằng cuộc đối đầu Estoril Praia vào ngày 16/5, đồng nghĩa tương lai "Người đặc biệt" có thể được định đoạt trong khoảng thời gian từ đầu đến cuối tháng 5.

Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013, giành 3 danh hiệu, nổi bật là chức vô địch La Liga 2011/12 với số điểm kỷ lục. Tuy nhiên, Champions League vẫn là danh hiệu còn dang dở với ông tại Bernabeu.