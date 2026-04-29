Tương lai Mourinho gây chú ý

  • Thứ tư, 29/4/2026 19:06 (GMT+7)
  

Benfica tự tin giữ chân HLV Jose Mourinho, bất chấp việc ông có thể trở lại dẫn dắt Real Madrid trong mùa giải tới.

Real Madrid đang tìm kiếm HLV mới sau mùa giải không như kỳ vọng dưới thời Alvaro Arbeloa. Trong bối cảnh đó, Mourinho nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Bernabeu. Khả năng này dễ xảy ra khi ông nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch Florentino Perez.

Nhà cầm quân 63 tuổi dẫn dắt Benfica với hợp đồng đến tháng 6/2027, sau khi nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, giao kèo của Mourinho có điều khoản giải phóng trị giá 3 triệu euro. Đây là yếu tố có thể mở đường cho một cuộc tái hợp với Real Madrid.

Tuy nhiên, Benfica không lo ngại, đồng thời lên kế hoạch dài hạn cho mùa giải 2026/27 với Mourinho là trung tâm. Dù vậy, Benfica cũng chuẩn bị phương án dự phòng. Trong trường hợp Mourinho ra đi, cái tên được nhắm đến là HLV Marco Silva. Chiến lược gia 48 tuổi hết hợp đồng với Fulham vào hè 2026, khiến ông trở thành lựa chọn khả thi.

Theo quy định, điều khoản phá vỡ hợp đồng của Mourinho có thể được kích hoạt trong vòng 10 ngày sau trận đấu cuối cùng mùa giải. Benfica khép lại chiến dịch bằng cuộc đối đầu Estoril Praia vào ngày 16/5, đồng nghĩa tương lai "Người đặc biệt" có thể được định đoạt trong khoảng thời gian từ đầu đến cuối tháng 5.

Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013, giành 3 danh hiệu, nổi bật là chức vô địch La Liga 2011/12 với số điểm kỷ lục. Tuy nhiên, Champions League vẫn là danh hiệu còn dang dở với ông tại Bernabeu.

Câu nói '9 bàn không phải bóng đá' của Mourinho gây sốt trở lại

Phát biểu nổi tiếng của Jose Mourinho về những trận đấu "mưa bàn thắng" bất ngờ được nhắc lại, sau màn rượt đuổi tỷ số điên rồ giữa PSG và Bayern Munich.



Dấu hiệu Real Madrid chọn Mourinho

Chủ tịch Florentino Perez trực tiếp thúc đẩy kế hoạch đưa Jose Mourinho trở lại ghế HLV trưởng Real Madrid từ mùa hè 2026.



Mourinho gật đầu với Real Madrid?

HLV Jose Mourinho bày tỏ mong muốn rõ ràng về việc trở lại dẫn dắt Real Madrid trong mùa hè 2026.



Minh Nghi

Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

