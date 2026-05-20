Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Southampton bị loại khỏi trận đấu thăng hạng Premier League

  • Thứ tư, 20/5/2026 05:22 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Southampton nhận cái kết ê chề bởi scandal do thám đối thủ trước trận chung kết play-off thăng hạng.

Southamton bị tước quyền tham dự trận chung kết play-off.

Wembley ở ngay trước mắt Southampton với trận chung kết gặp Hull City vào cuối tuần này. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ chỉ trong ít ngày.

EFL xác nhận Southampton bị loại khỏi trận play-off vì nhiều vi phạm liên quan đến việc quay lén buổi tập của các CLB khác. Đây được xem là hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính công bằng và tinh thần thể thao của giải đấu.

Không dừng lại ở đó, Southampton còn bị trừ thêm 4 điểm ở mùa Championship 2026/27. Án phạt khiến đội chủ sân St Mary’s đối diện áp lực lớn ngay từ khi mùa giải mới chưa bắt đầu.

Thông báo từ EFL nêu rõ một Ủy ban Kỷ luật độc lập đưa ra quyết định sau quá trình điều tra. Kết quả là Middlesbrough được phục hồi quyền tham dự play-off và sẽ thay Southampton đá trận chung kết gặp Hull City vào ngày 23/5.

Phía Middlesbrough nhanh chóng lên tiếng hoan nghênh phán quyết. CLB cho rằng quyết định của EFL gửi đi thông điệp rõ ràng về sự trung thực và chuẩn mực hành xử trong bóng đá chuyên nghiệp.

Vụ việc lập tức gây chấn động bóng đá Anh bởi Southampton được xem là ứng viên nặng ký cho tấm vé thăng hạng Premier League 2026/27.

Ở loạt trận play-off bán kết, họ vượt qua Middlesbrough với tỷ số 1-0 nhưng giờ ngậm ngùi ở lại Championship với điểm số -4 từ mùa giải tới.

Zidane trổ tài trên sân Pickleball Đoạn clip đăng tải khoảnh khắc ngẫu hứng bên trái bóng pickleball của cựu HLV Real Madrid tối 18/5 thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ bóng đá.

Bi kịch bóng đá của Joao Pedro

Joao Pedro trải qua những ngày đầy cay đắng nhất sự nghiệp khi bị gạch tên khỏi danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026 và thậm chí đối mặt nguy cơ rời Chelsea.

12 giờ trước

Conte từ bỏ số tiền khổng lồ để rời Napoli

Tương lai của HLV Antonio Conte tại Napoli đang dần đi đến hồi kết.

12 giờ trước

Phản ứng của Anderson khi được đề nghị đến MU

Tiền vệ Elliot Anderson tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng sau màn trình diễn ấn tượng mùa này.

24:1464 hôm qua

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Thái Viên

Southampton Premier League Championship

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý