Southampton bị loại khỏi trận đấu thăng hạng Premier League

Southampton nhận cái kết ê chề bởi scandal do thám đối thủ trước trận chung kết play-off thăng hạng.

Southamton bị tước quyền tham dự trận chung kết play-off.

Wembley ở ngay trước mắt Southampton với trận chung kết gặp Hull City vào cuối tuần này. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ chỉ trong ít ngày.

EFL xác nhận Southampton bị loại khỏi trận play-off vì nhiều vi phạm liên quan đến việc quay lén buổi tập của các CLB khác. Đây được xem là hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính công bằng và tinh thần thể thao của giải đấu.

Không dừng lại ở đó, Southampton còn bị trừ thêm 4 điểm ở mùa Championship 2026/27. Án phạt khiến đội chủ sân St Mary’s đối diện áp lực lớn ngay từ khi mùa giải mới chưa bắt đầu.

Thông báo từ EFL nêu rõ một Ủy ban Kỷ luật độc lập đưa ra quyết định sau quá trình điều tra. Kết quả là Middlesbrough được phục hồi quyền tham dự play-off và sẽ thay Southampton đá trận chung kết gặp Hull City vào ngày 23/5.

Phía Middlesbrough nhanh chóng lên tiếng hoan nghênh phán quyết. CLB cho rằng quyết định của EFL gửi đi thông điệp rõ ràng về sự trung thực và chuẩn mực hành xử trong bóng đá chuyên nghiệp.

Vụ việc lập tức gây chấn động bóng đá Anh bởi Southampton được xem là ứng viên nặng ký cho tấm vé thăng hạng Premier League 2026/27.

Ở loạt trận play-off bán kết, họ vượt qua Middlesbrough với tỷ số 1-0 nhưng giờ ngậm ngùi ở lại Championship với điểm số -4 từ mùa giải tới.

