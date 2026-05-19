Conte từ bỏ số tiền khổng lồ để rời Napoli

Tương lai của HLV Antonio Conte tại Napoli đang dần đi đến hồi kết.

Conte muốn chia tay Napoli.

Theo Sky Sports Italy, HLV Conte cùng ban lãnh đạo Napoli sẽ có cuộc gặp chính thức sau mùa giải này, nhưng khả năng ông chia tay CLB gần như đã được xác định. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Italy chấp nhận từ bỏ năm cuối hợp đồng cùng khoản đền bù trị giá khoảng 18 triệu euro trước thuế để ra đi trong êm đẹp.

Nguồn tin trên cho biết Conte cảm thấy thời gian của ông tại Napoli đã kết thúc. Sau khi giúp đội bóng giành chức vô địch Serie A mùa trước và duy trì thành tích tương đối ổn định ở mùa giải năm nay, HLV này tin rằng đây là thời điểm phù hợp để khép lại hành trình tại sân Diego Armando Maradona.

Ngoài yếu tố chuyên môn, mức lương cao của Conte cũng trở thành gánh nặng với Napoli trong bối cảnh đội bóng cần cân đối tài chính. Bản thân cựu chiến lược gia Chelsea cũng muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình trước khi cân nhắc bước đi tiếp theo trong sự nghiệp.

Hiện tại, đội tuyển Italy được cho là quan tâm tới Conte sau khi chia tay Gennaro Gattuso. Trong khi đó, Napoli đã bắt đầu tìm kiếm người thay thế, với Maurizio Sarri nổi lên như ứng viên hàng đầu. Trong quá khứ, ông Sarri từng dẫn dắt Napoli trong giai đoạn 2015-2018.

