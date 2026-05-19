Endrick đã đúng

Quyết định rời Real Madrid để gia nhập Lyon giúp Endrick cải thiện phong độ, qua đó giành suất tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Brazil.

Rạng sáng 19/5, Endrick có tên trong danh sách 26 tuyển thủ Brazil dự World Cup 2026. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của chân sút 19 tuổi kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp.

Tương tự Neymar, Endrick từng nhận lời cảnh báo từ HLV Carlo Ancelotti về việc cần cải thiện phong độ. Tiền đạo người Brazil đã lắng nghe người thầy cũ tại Real Madrid và được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực trong thời gian qua.

Gia nhập Lyon hồi tháng 1, tài năng trẻ người Brazil nhanh chóng trở thành điểm sáng trên hàng công dù chỉ có chưa đầy nửa mùa giải để thích nghi. Tại Ligue 1, Endrick ghi 5 bàn và có 7 pha kiến tạo sau 16 lần ra sân. Ở Cúp Quốc gia Pháp, anh tiếp tục đóng góp 2 bàn cùng 1 kiến tạo chỉ sau 3 trận.

Sau đó, chân sút sinh năm 2006 còn kịp ghi bàn tại Europa League, trở thành một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của Lyon trong giai đoạn lượt về mùa giải.

Endrick tỏa sáng trong màu áo Lyon.

Những gì Endrick thể hiện trên sân cỏ đủ để thuyết phục HLV Ancelotti trao cơ hội cho anh tại World Cup 2026. Khó để Endrick cạnh tranh suất đá chính với những Vinicius Junior, Raphinha hay Matheus Cunha, nhưng việc góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh đã là bước tiến vượt bậc của sao trẻ này.

Bàn thắng gần nhất của Endrick cho đội tuyển Brazil đến vào tháng 6/2024. Khi đó, anh được xem là hiện tượng mới của bóng đá xứ samba, thậm chí được kỳ vọng phá vỡ nhiều kỷ lục.

Hiện tại, Endrick đã trở lại mặt đất sau những lời tung hô đẹp đẽ. Anh thấm thía sự khắc nghiệt của bóng đá châu Âu và buộc phải thích nghi, nỗ lực và chắt chiu từng cơ hội có được để tỏa sáng trên sân cỏ.

Ở tuổi 19, Endrick vẫn còn nhiều thời gian để tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng cho những giải đấu lớn tiếp theo cùng ĐTQG Brazil.

