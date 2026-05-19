Pep Guardiola rời Man City giữa cơn hỗn loạn cuối cùng

Manchester City chuẩn bị mất Pep Guardiola trong thời điểm nhạy cảm nhất mùa giải, và ngay cả một thiên tài kiểm soát như ông cũng không thể tự viết cái kết hoàn hảo cho mình.

Pep Guardiola từng kiểm soát gần như mọi thứ tại Manchester City. Ông kiểm soát nhịp độ trận đấu, cách đội bóng triển khai bóng, không gian trên sân và cả những chi tiết nhỏ nhất trong phòng thay đồ. Nhưng cuối cùng, thứ Guardiola không thể kiểm soát lại chính là cuộc chia tay của mình.

Thông tin chiến lược gia người Tây Ban Nha chuẩn bị rời Man City sau một thập kỷ thành công xuất hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất mùa giải. Điều đó khiến cả CLB lẫn Guardiola rơi vào tình thế khó xử, bởi Man City vẫn còn cơ hội cạnh tranh thêm danh hiệu.

Một đội bóng đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải cần sự tập trung tuyệt đối. Thay vào đó, Etihad giờ bị phủ kín bởi những câu hỏi về tương lai hậu Guardiola. Đó là sự phân tâm mà Man City không thể gánh thêm trong thời điểm này.

Guardiola không muốn cái kết diễn ra như vậy

Trong nhiều tháng qua, Guardiola liên tục phủ nhận mọi đồn đoán về tương lai. Ông nhấn mạnh mình vẫn còn hợp đồng và luôn tránh nói về khả năng rời Etihad. Tuy nhiên, càng về cuối mùa, cảm giác về một lời chia tay ngày càng rõ ràng hơn.

Hình ảnh Guardiola đứng rất lâu trên sân Wembley cùng con gái Maria sau chức vô địch Carabao Cup hồi tháng 3 mang nhiều ý nghĩa hơn một màn ăn mừng thông thường. Nó giống khoảnh khắc của một người đang cố tận hưởng những chương cuối cùng trong triều đại mình tạo ra.

Vấn đề nằm ở chỗ Guardiola chắc chắn không muốn mọi thứ diễn ra theo cách này. Ông vốn là người thích kiểm soát câu chuyện của mình. Một lời chia tay lý tưởng với Guardiola phải là bài phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng sau khi mùa giải khép lại, đi kèm cảm giác chiến thắng quen thuộc và có thể cả điếu xì gà ăn mừng nổi tiếng.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Thông tin rò rỉ ngay trước thời điểm quyết định của mùa giải khiến mọi kế hoạch trở nên hỗn loạn.

Guardiola hiểu rất rõ lịch sử bóng đá từng chứng kiến nhiều cuộc chia tay phản tác dụng. Sir Alex Ferguson rời Manchester United năm 2013 trong thời điểm hoàn hảo, khi ông đã vô địch Premier League và có đủ thời gian tận hưởng màn tri ân tại Old Trafford.

Jurgen Klopp thì ngược lại. Khi công bố chia tay Liverpool vào tháng 1/2024, phần còn lại của mùa giải dần biến thành chuyến “tour chia tay” kéo dài, trước khi mọi thứ sụp đổ trong thất vọng.

Man City lúc này đứng giữa hai thái cực ấy. Họ chưa kết thúc mùa giải, Arsenal vẫn còn ở phía trước và Guardiola vẫn còn mục tiêu phải hoàn thành.

Đó là lý do chiến lược gia người Tây Ban Nha thậm chí không cho cầu thủ uống bia sau chiến thắng trước Chelsea ở chung kết FA Cup. Ông muốn toàn đội giữ sự tập trung tuyệt đối cho cuộc đua cuối cùng. Nhưng giờ đây, mọi trận đấu của Man City đều bị phủ bóng bởi câu chuyện chia tay Guardiola.

Di sản vĩ đại và khoảng trống gần như không thể lấp đầy

Nghịch lý lớn nhất nằm ở chỗ Guardiola chuẩn bị rời đi với tư cách HLV vĩ đại nhất lịch sử Man City, nhưng những ngày cuối cùng của ông lại bị bao trùm bởi cảm giác bất ổn.

Dù vậy, không điều gì có thể làm di sản của Guardiola nhỏ đi. Ông không chỉ mang về hàng loạt danh hiệu cho Man City. Guardiola còn thay đổi hoàn toàn bộ mặt bóng đá Anh. Khả năng triển khai bóng từ sân nhà, cách kiểm soát không gian và tư duy pressing hiện đại đều mang đậm dấu ấn của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Nhiều HLV trẻ thành công hiện tại đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Guardiola. Mikel Arteta học hỏi từ ông ở Man City. Xabi Alonso cũng phát triển tư duy chiến thuật dựa trên những nền tảng Guardiola tạo ra.

Ngay cả chiến thắng trước Chelsea ở chung kết FA Cup mới đây cũng phản ánh sự linh hoạt của Guardiola. Man City không đơn thuần kiểm soát bóng vô nghĩa như nhiều người từng chỉ trích. Họ biết cách khóa chặt đối thủ rồi tung đòn quyết định bằng tốc độ của Jeremy Doku hay sự đột biến từ Antoine Semenyo. Guardiola cũng để lại nền móng cho tương lai. Nico O’Reilly là ví dụ điển hình cho chiến lược trẻ hóa mà ông theo đuổi trong giai đoạn cuối tại Etihad.

Sau 591 trận và 416 chiến thắng, Guardiola rời Man City với tư cách biểu tượng lớn nhất lịch sử CLB. Nhưng đi cùng di sản ấy là khoảng trống khổng lồ mà không ai dám chắc có thể lấp đầy.

Enzo Maresca, người được xem là ứng viên kế nhiệm hàng đầu, sẽ không chỉ tiếp quản một đội bóng giàu thành tích. Ông phải kế thừa cả tiêu chuẩn chiến thắng mà Guardiola tạo ra suốt một thập kỷ.

Đó là nhiệm vụ gần như không tưởng. Bên cạnh áp lực chuyên môn, người kế nhiệm Guardiola còn phải đối mặt với cuộc điều tra liên quan hơn 115 cáo buộc vi phạm tài chính mà Man City luôn phủ nhận. Guardiola nhiều năm qua liên tục phải bảo vệ đội bóng trước những tranh cãi ấy. Giờ đây, gánh nặng đó sẽ thuộc về người khác.

Pep Guardiola từng nói ông sẵn sàng dẫn dắt Man City ngay cả khi đội bóng xuống League One. Nhưng cuối cùng, ông vẫn chọn rời đi khi mọi thứ chưa hoàn toàn được giải quyết.

Với một HLV luôn muốn kiểm soát mọi chi tiết như Guardiola, cách cuộc chia tay này diễn ra có lẽ là điều khiến ông tiếc nuối nhất.