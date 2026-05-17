HLV Pep Guardiola tiếp tục chứng tỏ tài cầm quân khi giúp Manchester City vô địch FA Cup 2025/26 sau chiến thắng 1-0 trước Chelsea trong trận chung kết.

Guardiola làm nên lịch sử. Ảnh: Reuters.

Hôm 16/5, Antoine Semenyo ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Man City giành danh hiệu FA Cup thứ tám trong lịch sử. Chiến thắng tại Wembley giúp đội bóng thành Manchester hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội mùa này khi trước đó đã vô địch Carabao Cup.

Thành tích trên cũng đưa Guardiola đi vào lịch sử bóng đá Anh khi trở thành HLV đầu tiên hai lần giành trọn bộ hai danh hiệu cúp quốc nội trong cùng một mùa giải. Trước đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha từng làm được điều tương tự ở mùa giải 2018/19. Ngay cả những huyền thoại như Sir Alex Ferguson hay Arsene Wenger cũng chưa từng tái lập thành tích này trong sự nghiệp cầm quân tại Anh.

Không chỉ Guardiola, Man City cũng gia nhập nhóm CLB hiếm hoi từng hai lần hoàn tất cú đúp FA Cup và League Cup trong cùng một mùa. Trước đó, chỉ Liverpool đạt thành tích tương tự vào các mùa 2000/01 và 2021/22. Ngoài ra, Arsenal và Chelsea cũng từng làm được điều này một lần trong quá khứ.

Dưới thời Guardiola, Man City đang xây dựng giai đoạn thành công rực rỡ nhất trong lịch sử CLB. Kể từ khi tiếp quản đội bóng vào năm 2016, chiến lược gia người Tây Ban Nha giành tổng cộng 20 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm sáu chức vô địch Premier League, năm Carabao Cup và ba FA Cup.

Những con số thống kê cũng cho thấy sự áp đảo của Man City ở đấu trường cúp. Đội bóng thành Manchester hiện là CLB thắng nhiều trận FA Cup nhất trong kỷ nguyên Guardiola với 46 chiến thắng, đồng thời trở thành đội đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tám trận bán kết FA Cup liên tiếp.

Highlights Man City 3-0 Crystal Palace Man City không phạm sai lầm khi đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đá bù vòng 31 Premier League rạng sáng 14/5, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.