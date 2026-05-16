Barcelona tiết kiệm số tiền khổng lồ với Lewandowski

Quyết định chia tay Robert Lewandowski mở ra bước ngoặt lớn trong kế hoạch tài chính và chuyển nhượng của Barcelona.

Lewandowski chia tay Barcelona. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, tiền đạo người Ba Lan đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng từ Barca. Trước đó, đội chủ sân Camp Nou từng gửi tới Lewandowski bản thỏa thuận mới với mức lương giảm một nửa, kèm các khoản thưởng dựa trên thành tích thi đấu. Dù được đánh giá hấp dẫn hơn nhiều lời mời từ Serie A, chân sút 37 tuổi vẫn quyết định ra đi bởi lý do chuyên môn.

Theo SPORT, màn chia tay này giúp Barcelona giải phóng hơn 24 triệu euro quỹ lương. Đây được xem là con số quan trọng trong bối cảnh đội bóng đang nỗ lực đáp ứng quy tắc tài chính của La Liga. Nếu hoàn tất điều kiện này vào cuối tháng 6, "Blaugrana" sẽ có đủ quỹ lương để thực hiện một thương vụ bom tấn trên hàng công.

Ngoài Lewandowski, khả năng thủ môn Marc-Andre ter Stegen rời CLB cũng có thể giúp Barca tiết kiệm thêm khoảng 20 triệu euro. Hai sự ra đi chiến lược này được cho là “chìa khóa” để ban lãnh đạo mạnh tay đầu tư cho một trung phong đẳng cấp, mục tiêu ưu tiên số một của đội bóng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Ngoài kế hoạch mua sắm, Barcelona cũng chuẩn bị xúc tiến gia hạn hợp đồng với Ferran Torres. Đội bóng muốn giữ chân cựu sao Valencia như phương án xoay tua chất lượng cho hàng công trong tương lai.

Trong khi đó, bến đỗ tiếp theo của Lewandowski nhiều khả năng sẽ là Saudi Arabia, nơi anh nhận được đề nghị với mức đãi ngộ khổng lồ từ các CLB Trung Đông.

